Facebook, fotoğrafları tanımlayarak otomatik alternatif metinler oluşturan yapay zeka modelini güncelledi. Facebook'un açıklamalarına göre araç, artık 10 kat daha ayrıntılı tanımlamalar yapabiliyor.

Son yıllarda görsel içeriklerin sayısı, yazılı içeriklere karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Buna rağmen internette yer alan görsellerin büyük çoğunluğunda bir alternatif metin bulunmuyor. Görsel içeriklerde alternatif metin bulunmaması, görme bozukluğu bulunan ve ekran okuyucu kullanan kişilerin görselleri tanımlamasının önüne geçiyordu.

Son yıllarda geliştirilen bazı yapay zeka modelleri, tam olarak bu soruna odaklanıyordu ve görsellere otomatik olarak alternatif metinler oluşturuyordu. Facebook’un 2016 yılında tanıttığı Otomatik Alternatif Metin (AAT) adlı aracı da bu yapay zeka modellerinden biriydi ve şirket şimdi, bu modeli 10 kat daha verimli ve ayrıntılı tanımlamalar yapacak şekilde güncellemiş durumda.

Facebook'un yeni yapay zeka modeli, görsellere 10 kat daha detaylı alternatif metinler oluşturabiliyor

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre AAT; görsellerdeki etkinlikleri, önemli ayrıntıları, hayvan türlerini tanıyabilecek şekilde geliştirilmiş durumda. Hatta AAT artık resimlerdeki kişilerin önde mi yoksa arkada mı yer aldığını dahi ayırt edebiliyor.

Facebook’un açıklamasına göre AAT, güncellemeden önce bir görseli “5 kişinin bulunduğu bir resim olabilir” şeklinde yorumlarken; güncellemeden sonra “Ayakta duran ve müzik aletleri çalan 5 kişinin görseli olabilir” şeklinde çaldıkları müzik aletlerini belirtecek kadar detaylı şekilde tanımlayabiliyor.

Facebook’un yapay zeka modeli, eğitilmek için söz konusu güncellemeden önce insanlar tarafından etiketlenen ve yine insanlar tarafından incelenip oluşturulmuş verileri kullanırken; artık bir açıklama ve etiket içeren Instagram fotoğrafları da dahil olmak üzere herkese açık fotoğrafları kullanıyor. Facebook, yeni yapay zeka modelinin farklı cinsiyetleri, ten renklerini ve hatta kültürel bağlamları dahi ayırt edebildiğini öne sürüyor.

Facebook’un yeni yapay zeka modeli, kullanıcıların Facebook ana sayfada tüm fotoğrafların veya bazı özel ilgi alanlarına dair ayrıntılı bir açıklama almak isteyip istemediklerini seçmelerine de olanak sağlıyor. Facebook’un güncellenen yapay zeka modeli hakkında daha detaylı bir açıklamaya ulaşmak için buraya (İngilizce) tıklayabilirsiniz.