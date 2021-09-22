Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz 5 yıl boyunca güvenlik ve gizlilik önlemlerinin sıkı bir şekilde ele alınması ve platformda zararlı içeriklerin paylaşılmasını engellemek için binlerce kişiyi işe aldığını, bu konuya odaklı 13 milyar dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Bugüne kadar platformdaki içerikleri denetleme biçimiyle ilgili yoğun eleştirilere maruz kalan Facebook, son dönemlerde Instagram'ın genç kızlar üzerindeki olumsuz etkisini görmezden gelmekle ve seçkin kişilere özel muamele yapmakla suçlanmıştı.

Karşı karşıya kaldığı iddiaları yalanlamak isteyen şirket, bu konuya ne kadar önem verdiğini kanıtlamak için son dönemde çeşitli raporlar yayınlamaya başladı. Şirketin son olarak yayınladığı rapor, teknoloji devinin gizlilik ve güvenlik önlemleri için ne kadar bütçe ayırdığını ortaya koydu.

Facebook, bu yılın ilk yarısında üç milyardan fazla sahte hesabı kaldırdığını belirtti

Platform ile ilgili her türlü sorumluluğu aldıklarını belirten Facebook, son birkaç yılda büyük zorlukların üstesinden geldiklerini dile getirirken, aynı zamanda son 5 yıl içerisinde platform genelinde güvenliğin sağlanması için 40 binden fazla Facebook çalışanını bu göreve atadığını dile getirdi.

Yapılan açıklamaya göre Facebook, bu yılın ilk yarısında üç milyardan fazla sahte hesabı ve COVID-19 ile alakalı 20 milyon yanlış bilgi içeren haberi kaldırmış durumda. Şirketin 2016 yılından bu yana platformda gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınması ve zararlı içeriklerin kaldırılması için yaptığı yatırım ise toplam 13 milyar dolar.