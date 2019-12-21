Facebook'ta herhangi bir grupta gezinirken göreceğiniz ilk şey, sayfanın başına sabitlenmiş olan gönderiler olacaktır. Biz de bu yazımızda, mobil veya PC'de herhangi bir gönderiyi Facebook grubunun başına nasıl sabitleyeceğinizi aktaracağız.

2019 yılı itibarıyla Facebook, 2,5 milyarın üzerinde kullanıcısıyla sosyal medya liderliğini sürdürüyor. Sitede ilginizi çekebilecek her türden sayfa ve grup bulunuyor ve bunları takip edebiliyorsunuz. Bu sayfalardan herhangi birinde gezinirken başa 'sabitlenmiş' olan gönderiler dikkatinizi çekmiştir. Sabitlenen bu gönderiler, grup üyeleri sayfada gezinirken gördükleri ilk şey oluyor.

Peki, Facebook’ta bir gönderi nasıl sabitlenir? Tabii ki bu işlemi yapmak için öncelikle grup yöneticisi olmanız gerektiğini belirtelim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra herhangi bir Facebook gönderisinin mobil veya PC’de nasıl sabitlenebileceğine yakından bakabiliriz.

Facebook grubundaki bir mesajı sabitleme (Masaüstü):

Mac veya PC’nizden Facebook’u açın. Facebook ana sayfasının sol tarafında bulunan ‘Gruplar’a gelin. Açılan sayfanın sol tarafında bulunan ‘Yönettiğin Gruplar’ kısmının altından gönderiyi sabitlemek istediğiniz grubu seçin. Sabitlemek istediğiniz mesajı/gönderiyi yazın ve gönderin. Gönderinin sağ üstündeki küçük oka tıklayın ve ‘Duyuru Olarak İşaretle’yi seçin. Gönderi şimdi sayfanın en üstünde, ‘Duyurular’ bölümünün altında görünecektir. Gönderinin en üstte kalmasını sağlamak için önce sağ üst köşedeki küçük oka tekrar tıklayın, sonra ‘Başa Tuttur’ deyin. Bu işlemin ardından mesajınız başa sabitlenmiş olacaktır.

Facebook grubundaki bir mesajı sabitleme (Mobil):

iOS veya Android işletim sistemli cihazınızdan Facebook uygulamasını açın. Sağ alt köşedeki üç çizgiye dokunun ve ‘Gruplar’ sekmesini açın. En üstteki ‘Gruplarım’ seçeneğini seçin ve gönderiyi sabitlemek istediğiniz grubu seçin. Sabitlemek istediğiniz mesajı/gönderiyi yazın ve gönderin. Paylaştığınız gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun ve ‘Duyuru Olarak İşaretle’ seçeneğine dokunun. Gönderi şimdi sayfanın en üstünde, ‘Duyurular’ bölümünün altında görünecektir. Gönderinin en üstte kalmasını sağlamak için önce sağ üst köşedeki üç noktaya tekrar tıklayın, sonra ‘Başa Tuttur’ deyin. Bu işlemin ardından gönderiniz başa sabitlenmiş olacak.

Bir Facebook grubu gönderisinin nasıl başa sabitleneceğini anlattık. İşlemler biraz uzun gözükse de esasında her biri, birbirini takip eden basit adımlardan oluşuyor. Bu ve bunun gibi içeriklere ulaşmak ve gündemden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.