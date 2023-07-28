Facebook'ta grup ve sayfalarla ilgili yapılan bir araştırma, bu mecralarda yankı odası oluşturulduğunu ortaya koydu. Bu durum, aslında hepimiz için kritik önem arz ediyor.

ABD'de bir grup araştırmacı, dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook ve Instagram'da, geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırmanın ilk aşaması kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırma, Facebook'taki grup ve sayfaların, ideolojik yankı odaları yarattığını ortaya koydu. Sayısız veriye ulaştıklarını söyleyen uzmanlar, Facebook grup ve sayfalarının kullanıcıları nasıl etkilediğini gözler önüne sermiş oldular.

Öncelikle şu "yankı odaları" meselesini bir açıklayalım: Medyada yankı odası, bir fikir veya inanışın, belirli bir sistem altında sürekli olarak tekrarlanması ve insanların bunları pekiştirmesi anlamına gelmektedir. Bulunduğunuz yankı odalarında sadece belirli bir görüş hakkında bilgi alabilirsiniz. Karşıt görüşler, yankı odanıza giriş yapamaz. Dolayısı ile belli bir görüşe gitgide daha çok bağlanır, farklı görüşlerden aynı hızda uzaklaşırsınız. İşte Facebook'taki grup ve sayfaların, tam olarak bu durumun yaşanmasına yol açtığı anlaşıldı.

Grup ve sayfalar, çok fazla ideolojik ayrım içeriyorlar

Çarpıcı sonuçlar içeren araştırma, Facebook grup ve sayfalarında takılan kullanıcıların, çok daha fazla ideolojik ayrımlara maruz kaldıklarını ortaya koydu. Yani belirli bir fikir üzerinde yoğunlaşan insanlar, diğer görüşleri neredeyse hiç görmüyorlardı. Bunun doğal bir sonucu olarak kullanıcılar, ayrımcılık yapmaya başlıyorlar ve kitle kutuplaşmalarına yol açıyorlardı. Kendileri gibi düşünmeyen insanları ayrıştırıyorlar, karşıt görüşteki insanların ne düşündüğünü hiçbir şekilde önemsemiyorlardı.

Bu tür mecralarda yalan yanlış bilgiler dolaşıyor!

Yapılan araştırma, Facebook'taki grup ve sayfaların yalan yanlış bilgiler yayılması noktasında fazlasıyla etkin olduklarını gözler önüne serdi. Yöneticiler, kendi ideolojilerine uygun olarak yazılan haberleri tekrar tekrar paylaşıyor, üstelik bunların doğruluklarını da umursamıyorlardı. Zaten yankı odalarının en büyük problemi de budur. Yankı odasındaki insanlar, paylaşılan bir bilginin doğru olup olmadığını pek de sorgulamazlar. En kötüsüyse, içinde olduğunuz sürece kendi yankı odanızdaki fikirlerin içinde kısılıp kaldığınızı fark edemezsiniz...

Sağ görüşü savunan sayfa ve gruplarda, yanlış bilginin daha çok olduğu tespit edildi...

Facebook'taki grup ve sayfalarla ilgili yapılan araştırma, siyasi görüşü sağ olan kullanıcıların, yalan yanlış bilgiye çok daha fazla maruz kaldıklarını ortaya koydu. Böyle dediğimiz için bizi eleştirecek okurlarımız olabilir. Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanların, Meta'nın üçüncü taraf haber teyit sistemini kullanarak bu sonuca ulaştıklarını belirtelim.

Yapılan araştırma, siyasi görüşü ne olursa olsun, insanların Facebook Grup ve sayfalarına giriş yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Zira yapılan araştırma, kullanıcıların akış sayfasında dolaşmalarının, yankı odasına karşı kullanıcıyı koruduğunu ortaya koydu. Grup ve sayfalar yerine arkadaşlarının paylaşımlarına bakan kullanıcılar, diğerleri kadar etkilenmiyorlardı... Yani hoşunuza gitmese de farklı görüşe sahip kişilerin neler paylaştıklarına bakmak, gün sonunda yine size fayda sağlıyor...