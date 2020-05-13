Facebook’taki rahatsız edici içerikleri kontrol eden içerik yöneticilerinin Facebook’a açtığı davada taraflar, ön anlaşma sürecinde anlaşmaya vardı. Buna göre Facebook, içerik yöneticilerine 52 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2018 yılında, Facebook’taki rahatsız edici videolara ve diğer gönderilere maruz kalan içerik yöneticileri, popüler sosyal medya devine tazminat davası açmışlardı. Davanın ön anlaşma sürecinde Facebook, içerik yöneticilerine tazminat ödemeyi kabul etti.

2018 tarihli davada şirketin üçüncü taraf yüklenicileri, sosyal medya devinin çocukların cinsel istismarı, terörizm, hayvanlara işkence gibi rahatsız edici fotoğraf ve videolara tekrar tekrar maruz kalan içerik yöneticilerini olası psikolojik hasarlara karşı koruyamadığını öne sürmüştü.

Facebook, içerik yöneticilerinin psikolojik tedavi masraflarını da karşılayacak

Kaliforniya Yüksek Mahkemesi’nde yapılan ön anlaşma ile Facebook, ABD’li içerik yöneticilerinin her birine 1.000 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Ön anlaşmaya göre çalışma koşullar nedeniyle psikolojik hasar aldığı tıbbi olarak teşhis edilen içerik yöneticilerinin 50.000 dolara kadar olan tedavi masrafları da Facebook tarafından karşılanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü, Facebook’u herkes için güvenli bir ortam haline getirmek için bu önemli işi yapan insanlara minnettar olduklarını söyledi. Sözcü, mahkemenin sunduğu çözüm yoluyla ve gelecekte başka şekillerde de içerik yöneticilerine destek sağlayacaklarının sözünü verdi.