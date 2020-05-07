Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün 1 sene önce duyurduğu Gözetim Kurulu, nihayet faaliyete başladı. İlk başta 20 kişilik bir grupla çalışmalarına başlayan kurul, Facebook’un en üstü Zuckerberg’ü bir geçersiz kılabilecek yetkilerle donatıldı.

Facebook, dün yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram politikaları hakkında kararlar verebilecek, içerik yönetimine yardımcı olacak ve mevcut kararlarda itiraz edebilecek bağımsız bir gözetim kurulunun ilk 20 üyesini açıkladı. Bu açıklamanın ardından teorik olarak bu grubun Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ü dahi geçersiz kılabileceği düşünülüyor.

Komitenin Facebok ve Instagram'ın hangi içeriklere müsade edilip hangilerine müdahale edilmeyeceğine ilişkin aldığı kararlar, şirket tarafından bağlayıcı olacak ve bunlara Zuckerberg bile müdahale edemeyecek.

Yaklaşık 1 sene önce bir komite kurulacağından bahseden Zuckerberg, uzun bir süredir bu sözünü hayata geçirmiyordu. Yeni kararla birlikte artık Facebook’taki tüm kararları sorgulayacak ve etki edecek bir komite kurulmuş oldu. Bu komitenin yetkileri en üst seviyede gözüküyor. Zira komite, politika kararları ve içerik yönetimi konusunda Facebook’un üst yönetimini geçersiz sayabiliyor.

Facebook’la alakası olmayan kişiler seçildi

Komitenin olabildiğince şeffaf olabilmesi için grubun Facebook’la alakası olmayan kişilerden seçilmiş olması gerekiyor. İlk etapta aralarında eski başbakan, nobel sahibi gibi büyük isimlerin yer aldığı 20 kişiyle başlayan süreç, daha sonrasında 40’a çıkarılacak. Bu kadroya aynı zamanda 130 milyon dolarlık güven fonu ayrıldı. Zuckerberg, 2018’de yaptığı açıklamada bağımsız yönetim kurulunun sadece topluluğa odaklanacağını açıklamıştı.

Yapabilecekler mi?

Bir nevi Yüksek Yargı Konseyi gibi çalışacak grup, şirketin kendisi ve kullanıcılarına potansiyel bir tehlike, sansür ve özgürlüğü kısıtlayıcı durum oluşturan eylemlere karşı çalışacak. Facebook’un bu zamana kadar çizdiği imaj düşünüldüğünde, böyle bir adım belki de daha iyi iş yapabilir. Elbette burada önemli olan husus komitenin gerçekte nasıl çalışacağı. Teoride son derece işlevsel görünen bu komite, gerçekte nasıl olacak hep beraber göreceğiz.