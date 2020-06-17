Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram, hikayelerle ilgili yeni bir özellik ekledi. İki platformun kullanıcıları artık hikayelerin arasında tanıyor olabileceği kişileri görecek.

Facebook ve Instagram, yeni hikayeler özelliğiyle pek çok kişinin eleştirilerine maruz kalacak gibi görünüyor. Bir süre önce başlatılan hikayelerin ardından çıkan reklamlar gibi şimdi de kullanıcıların tanıyor olabileceği kişilerin gösterileceği söylendi. Tanıyor olabileceğiniz kişiler sekmesi, pek çok Facebook kullanıcısının muhtemelen bildiği ve insanların birbiriyle bağlantı kurmasını hızlandıracak bir özellik ancak bu şekilde sıklıkla görünecek olması nasıl tepkilere sebep olacak henüz bilinmiyor.

Facebook için yeni gelen güncellemenin Instagram hesapları için de geçerli olduğunu söylemek doğru olur. Yani Instagram kullanıcıları da çok yakında izledikleri hikayelerden sonra gelen reklamların yanında bir de tanıyor olabilecekleri kişilerin önerilerini görecek. Konuyla ilgili yorum yapan uzmanlarsa bu durumun şirketlerin yararına olduğunu ve platformlara olan katılımı artırmak için güzel bir adım atıldığını belirtiyor. Yani ortak karar bu durumun akıllıca olduğu yönünde.

Güncelleme çok yakında iki uygulamaya da gelmeye başlayacak:

"Facebook, şu anda hikayeler arasında 'tanıyor olabileceğin kişileri' gösteriyor (bir reklam gibi)'"

Henüz yeni olduğu söylenen bu güncellemenin çok yakında tüm kullanıcılara geleceği de aktarılıyor. Twitter üzerinden konuyla ilgili verilen haberlerde özelliğin nasıl görüneceği de bazı görseller yardımıyla insanlara tanıtılmış durumda. Facebook bu kararı vermişken ve uzmanlar da yeni özelliği faydalı bulduklarını söylemişken son söz kullanıcılara düşüyor. Bazı kullanıcıların yeni hikayeler özelliğini sinir bozucu ve ürkütücü bulduğunu da ekleyelim.

Tüm bunların yanında yakın gelecekte iyileştirmelerle birlikte geleceği söylenen bu özellik, Facebook’un benimsediği yenilikçi yaklaşıma örnek olarak gösteriliyor. Şirketin pek çok yeni çalışma yaptığı ve güncelliği yakalamak adına pek çok özellik test ettiği de söyleniyor. İlerleyen günlerde durumun son adımda nasıl şekilleneceğini ve yeni özelliği deneyimlemeye başlayan kullanıcıların yorumları karşısında şirketlerin nasıl bir tutum sergileyeceğini hep beraber takip edip göreceğiz.