Sosyal medya devi Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, kullanıcıların siyasi reklamları kapatmasına izin vereceklerini söyledi. Söz konusu özelliğin çarşamba günü (bugün) uygulamaya ekleneceği ve önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile popüler sosyal medya platformu Twitter arasındaki ‘gerçeklik kontrolü etiketi’ tartışmasında Trump’tan yana tavır aldığı için bazı çevreler tarafından eleştirilen Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin siyasi reklamlarla ilgili aldığı yeni kararını açıkladı.

Salı günü USA Today gazetesine konuşan Zuckerberg, Facebook kullanıcılarının isterlerse siyasi reklamları kapatabileceklerini söyledi. "Herkes politikacıların söylediklerinden sorumlu tutulduğunu görmek istiyor. Ve birçok insanın siyasi içerikleri daha fazla denetlememizi istediğini biliyorum” diyen Facebook CEO’su, bu nedenle platformdaki siyasi reklamların kullanıcının insiyatifinde olacağını ifade etti.

Facebook'taki siyasi reklamları görüp görmemek, kullanıcıların insiyatifinde olacak

Bir şirket sözcüsü ise CNBC'ye yaptığı açıklamada, Facebook'un bazı kullanıcılar için bu özelliği çarşamba günü (bugün) yayınlayacağını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde de tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuş olacağını söyledi.

Zuckerberg ayrıca Facebook'un 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde seçmen kaydını, seçmen katılımını ve marjinal sesleri artırmak için adımlar atacağını ve platformun amacının, dört milyon kişinin oy kullanmak için kaydolmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Facebook, ABD'deki kullanıcıları başkanlık seçimleri için oy kullanmaya teşvik edecek

Bu amaçla Facebook'un kayıt, erken oy verme ve posta yoluyla oy kullanma hakkında bilgi içeren bir Oylama Bilgi Merkezi oluşturacağını söyleyen Zuckerberg, merkezde nasıl ve ne zaman oy kullanılacağına dair ayrıntıların da yer alacağını ifade etti. Yalan ve yanıltıcı bilgiler yayan hesapları tespit etmeye ve kaldırmaya devam ettiklerini belirten Facebook CEO’su, 2018’de 3.3 milyar, 2019’da ise 5.4 milyar sahte hesabı sildiklerini söyledi.

Zuckerberg, kullanıcılara nihayet siyasi reklamları kapatabilme özgürlüğü sunsa da, Twitter’ın aksine platformu politikanın bir parçası yapma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi Facebook CEO’su, Twitter’ın Trump'ın posta yoluyla oy kullanma konusunda iki tweet’ine gerçeklik kontrolü etiketi eklemesinin ardından ​​Twitter CEO'su Jack Dorsey'i eleştirmişti.

“Facebook’un, insanların çevrimiçi olarak söylediği şeylerde gerçeğin yargıcı olmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum” diyen Zuckerberg, ABD Başkanı’ndan yana tavır almıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dorsey, “Dünyanın herhangi bir yerindeki seçimlerle ilgili yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmayı sürdüreceğiz. Bu bizi gerçeğin yargıcı yapmaz” ifadeleri ile isim telaffuz etmeden Facebook CEO’suna cevap vermişti.