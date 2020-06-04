Facebook ve Instagram, mart ayının başında #sikh etiketini engellemişti. Facebook’tan yapılan yeni açıklamada etiketin bir yanlışlık sonucu engellendiği ve engelinin kaldırıldığı belirtildi.

Facebook, hem Instagram hem de Facebook'ta mart ayı başında Hindistan’daki bir inanış olan Sihizm’e mensup insanların kullandığı #sikh etiketi engellemişti. Etiketin engellenmesinin ardından konuyla ilgili paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları, geri bildirimlerde bulunarak etiketin yeniden açılmasını istediler.

Yaklaşık üç aylık yasağın ardından dün Facebook, #sikh etiketiyle ilgili açıklama yaptı. Facebook’un açıklamasında etiketin yanlışlıkla engellendiği belirtildi ve “Sorunu araştırdık ve ekiplerimiz tarafından yanlış bir şekilde gözden geçirilen bir raporun ardından 7 Mart’ta bu etiketin yanlışlıkla engellendiğini tespit ettik” denildi.

Açıklamanın ardından etiket Instagram’da yeniden kullanıma açıldı. Facebook da ise etiketin yeniden kullanıma açılması biraz daha uzun sürdü. Kullanıcılar, sikh etiketinin Facebook'un açıklamasından birkaç saat sonra anca kullanıma açıldığını bildirdiler.

Facebook #sikh etiketinin yanlışlıkla yasaklandığını açıklasa da engelin neden 3 ay boyunca sürdüğünü belirtmedi. Instagram açısından bakıldığında ise bu olay ilk değil. Daha önce de Instagram’da bazı etiketler yanlışlıkla engellendi.

En son bu haftanın başında kullanıcılar, ABD’de devam eden eylemlerin sosyal medya ayağı sayılabilecek #blacklivesmatter etiketini bir süre kullanamadılar. Instagram’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada etiket üzerinde çalışmaya devam edildiği, etiketi kullanmada sorun yaşayan sayısının azaldığı belirtildi.