Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

BMW, tamamen elektrikli yeni i3 modelini tanıttı. Neue Klasse platformu üzerine kurulan sedan; 900 km’ye varan menzil, 400 kW hızlı şarj ve yeni nesil batarya teknolojileriyle dikkat çekiyor. Modelin 2026-2027 döneminde satışa çıkması bekleniyor.

BMW, elektrikli otomobil dünyasında iddialı bir hamle yaptı ve i3 modelini tamamen farklı bir formda geri getirdi. Artık kompakt bir şehir aracı olmayan i3, doğrudan elektrikli 3 Serisi sedan olarak konumlanıyor. Bu değişim, markanın elektrikli stratejisinde ne kadar ciddi olduğunu açıkça gösteriyor.

Yeni model sadece isim olarak değil, altyapıdan yazılıma kadar her şeyiyle sıfırdan tasarlanmış durumda. BMW’nin “geleceğin otomobilleri” için geliştirdiği Neue Klasse platformu, bu aracın temelini oluşturuyor ve i3’ü bir vitrin modeli hâline getiriyor.

Neue Klasse ve 800V mimari: Şarj ve verimlilikte büyük sıçrama

Yeni BMW i3’ün en dikkat çekici noktalarından biri, 800V elektrik mimarisi kullanması. Bu sistem sayesinde araç, bugüne kadar BMW modellerinde görmediğimiz seviyede hızlı şarj sunabiliyor.

BMW’nin paylaştığı verilere göre araç, 400 kW DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da uygun istasyonlarda sadece birkaç dakika içinde yüzlerce kilometrelik menzil kazanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni nesil batarya hücreleri, daha yüksek enerji yoğunluğu ve %20’ye varan verimlilik artışı sunuyor.

Teknik özellikler: Menzil, güç ve batarya tarafında neler sunuyor?

Yeni i3, teknik tarafta gerçekten iddialı geliyor. BMW’nin verdiği bilgilere göre araçta hem menzil hem de performans tarafında önemli gelişmeler var.

Özellikleri

Platform: Neue Klasse

Mimari: 800V elektrik sistemi

Menzil: 600 – 900 km (WLTP tahmini)

Şarj: 400 kW DC hızlı şarj desteği

Batarya: Yeni nesil silindirik hücre teknolojisi (%20 daha verimli)

Motor seçenekleri: Tek ve çift motor (arkadan itiş / dört çeker)

Güç: 300 beygirden 600+ beygire kadar farklı versiyonlar

Yazılım: Yeni BMW iDrive sistemi ve gelişmiş sürüş destekleri

Aerodinami: Yeni nesil tasarım ile daha düşük sürtünme katsayısı

Tesla Model 3’e rakip: Performans ve menzil dengesi değişiyor

BMW, yeni i3 ile doğrudan Tesla Model 3 segmentine giriş yapıyor. Ancak burada fark yaratmak istediği nokta sadece menzil değil; aynı zamanda sürüş dinamikleri ve premium hissiyat.

Çift motorlu versiyonlarda dört tekerlekten çekiş sistemi sunulması beklenirken, üst paketlerde oldukça yüksek beygir gücü değerleri görebiliriz. Bu da i3’ü sadece verimli değil, aynı zamanda performanslı bir elektrikli sedan hâline getiriyor.

Çıkış tarihi ve beklentiler: Elektrikli rekabet kızışıyor

Yeni BMW i3’ün 2026-2027 yıllarında yollarda olması bekleniyor. Model, markanın elektrikli dönüşümünde kilit rol oynayacak ve sonrasında gelecek birçok Neue Klasse modeline de öncülük edecek.

Özellikle menzil, şarj hızı ve teknik altyapı birleştiğinde, BMW’nin bu araçla birlikte elektrikli otomobil rekabetinde ciddi bir denge değişimi yaratması oldukça muhtemel görünüyor.

