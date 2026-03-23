Yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Çok Tartışılacak Değişiklikler

Elektrikli otomobil kullanıcılarını ve şarj istasyonu işletmecilerini yakından ilgilendiren Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı.

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle hem kullanıcı hakları genişletildi hem de sektörde şeffaflık ve rekabet artırıldı. Gelin tüm değişikliklere hep birlikte bakalım.

Ücretlendirme sistemi baştan değişti

Yeni düzenlemeyle birlikte şarj hizmetlerinde kafa karıştıran ücret kalemleri kaldırıldı. Artık kullanıcılar sadece tükettikleri enerji kadar, yani kWh üzerinden ödeme yapacak.

Başlatma ücreti, bağlantı bedeli veya ekipman kullanım ücreti gibi ek maliyetler tamamen yasaklandı.

Fiyatlar artık tamamen şeffaf

Kullanıcılar bir istasyona gitmeden önce fiyat bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Şarj ücretleri mobil uygulamalarda, internet sitelerinde ve doğrudan istasyonlarda açık şekilde paylaşılacak.

Ayrıca kesilen faturada tüketilen enerji miktarı da net biçimde yer alacak, böylece sürpriz ücretlerin önüne geçilecek.

Üyelikli ve üyeliksiz fiyat arasına sınır geldi

Şarj ağı işletmecileri artık sadakat programları üzerinden sınırsız fiyat farkı uygulayamayacak.

Üye kullanıcılara sunulan en düşük fiyat ile diğer kullanıcılara sunulan fiyat arasında en fazla %25 fark olabilecek. Ayrıca bu üyelikler için ekstra bir ücret talep edilmesi de yasaklandı.

%85 üzeri şarjlara sınırlama gelebilecek

Özellikle hızlı şarj istasyonlarında yoğunluğu azaltmak için yeni bir uygulama geliyor. Araç bataryası %85 seviyesine ulaştığında şarj işlemi sonlandırılabilecek ancak bu durum önceden kullanıcıya bildirilecek.

Amaç, istasyonların daha verimli kullanılması ve bekleme sürelerinin azaltılması olacak.

Saatine göre değişen fiyat dönemi

Yeni düzenlemeyle birlikte günün belirli saatlerinde daha uygun fiyatlı şarj imkânı sunulabilecek. Yoğun olmayan saatlerde indirim uygulanabilecek.

Ancak ücretlendirme, şarj işleminin başladığı saat dilimine göre belirlenecek.

Otoyollarda kartla ödeme zorunlu oluyor

1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyollarda bulunan hızlı şarj istasyonlarında kartla veya temassız ödeme imkânı zorunlu hâle gelecek.

Üstelik bu ödeme yöntemleri için kullanıcıdan herhangi bir komisyon ya da ek ücret alınamayacak.

Tüm şarj istasyonları tek platformda toplanacak

Kullanıcılar artık farklı uygulamalar arasında dolaşmak zorunda kalmayacak.

Tüm şarj istasyonlarının konumu, fiyatı, doluluk durumu ve teknik bilgileri tek bir platform üzerinden erişilebilir olacak. Bu da rota planlamasını ciddi şekilde kolaylaştıracak.

7/24 destek zorunlu hâle geldi

Şarj ağı işletmecileri kullanıcı deneyimini iyileştirmek için 24 saat hizmet veren çağrı merkezleri kurmak zorunda olacak.

Kullanıcı şikâyetleri kayıt altına alınacak ve en geç 15 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Şarj alanlarının işgali engellenecek

Şarj noktalarının en büyük sorunlarından biri olan “işgal” durumu için de adım atıldı.

Şarj hizmeti almayan araçların bu alanlara park etmesini engellemek için işletmeciler önlem alabilecek ve gerekli durumlarda resmî süreç başlatabilecek.

