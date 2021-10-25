Kullanıcılarının veri gizliliği hakkında son dönemde kötü şöhret edinen Facebook, eleştiri adeta meydan okurcasına yeni bir skandala imza atıyor. Apple cihazların sürekli olarak konumunu takip eden Facebook, kullanıcıların günlük aktivitelerinden kalp ritimlerine kadar birçok veriye ulaşabiliyor.

Facebook, internetteki yanlış ve zararlı sayılabilecek bilgilerin paylaşımını engellememesinin yanı sıra kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettiği için son dönemde büyük tepkiyle karşılaştı. Yine de bu tepkiler şirketin her seferinde bir adım daha ileri gitmesine engel olmuyor.

Yeni elde edilen bilgilere göre iPhone kullanıcılarının kişisel bilgileri gizlice kaydediliyor. Bu kişisel bilgiler yalnızca platformda paylaşılan bilgilerle sınırlı olmadığı gibi uygulamayı silmeden de önüne geçilemiyor.

Facebook, günün her anında konumunuzu ve ne yaptığınızı kaydedebiliyor:

Facebook’un fotoğraflardaki meta-verileri ve IP adresinizi kullanarak konumunuzu belirleyebildiğini biliyoruz. Kısa süre önce ortaya çıkan bilgideyse ayarlara gidip konum takibini “asla” olarak işaretleseniz bile Facebook’un konumunuzu takip ettiği açıklanmıştı. Fakat şimdi, Facebook’un daha da ileri gittiği bilgisine ulaşıldı.

iPhone cihazlardaki “ivme sensörünü” kullanan Facebook, günün her anında sürekli olarak konum takibi yapabiliyor. Kalp ritminizi, gün içinde bulunduğunuz yerleri ve aktivitelerinizi takip etmenin yanı sıra yakınınızdaki insanların verilerini toplayıp sizinkiyle karşılaştırabiliyor. Örneğin, içinde bulunduğunuz otobüste yolculardan biri Facebook üzerinden konum paylaştığı anda telefonunuzun titreşim alanı aynı olduğundan Facebook sizin konumunuzu da tespit edebiliyor.

İvme sensörünü belirli kamera özellikleri ve ‘shake to report’ özelliği için kullandığını ileri süren Facebook, kamera kullanılmadığı halde neden sürekli olarak konum takibi yapıldığına dair bir açıklamada bulunmuyor.

Uzmanlar, her ne kadar “asla” ve “izin vermiyorum” gibi seçenekleri işaretleseniz de kişisel gizliliği hiçe sayan bu durumdan kaçınmanın tek yolunun uygulamayı silmek olduğunu belirtiyor. Apple, ‘Uygulama Takibinde Şeffaflık’ gibi kullanıcı gizliliği ve şeffaflık adına bu yıl etkili adımlar attı. Görünen o ki Facebook’un veri toplama takıntısının önüne geçmek için Apple'ın yeni bir adım daha atması gerekecek.