Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Gerçekten İşe Yarıyor mu? Çocukların Yüzde Kaçının Yasağa Rağmen Kullanmaya Devam Ettiği Ortaya Çıktı!

Avustralya'nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmesinin ardından bir araştırma şirketi bu kararın etkilerini araştırdı.

Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesinin ardından yeni bir araştırma bu tür yasakların etkisini gözler önüne serdi.

Molly Rose Foundation tarafından yapılan ankete göre yasağa rağmen çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanmayı sürdürüyor.

Çocukların %61'i sosyal medya kullanmaya devam ediyor

Mart ayında 12–15 yaş arasındaki 1.050 çocukla yapılan araştırma, yasağın beklenen etkiyi yaratmadığını ortaya koydu. Daha önce sosyal medya kullanan çocukların %61’i, yasak sonrasında da en az bir platformda aktif hesap kullanmaya devam ediyor.

Ayrıca çocukların %70’i, yasaklı platformlara erişmenin “kolay” olduğunu belirtiyor. Bu da teknik engellerin çocuklar tarafından rahatlıkla aşılabildiğinin göstergesi.

Avustralya bu yasağı getiren ilk ülke olmuştu

Avustralya, 10 Aralık itibarıyla 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu ancak araştırma sonuçları, bu yasağın çocukların refahı üzerinde net bir olumlu ya da olumsuz etki yaratmadığını ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan vakıf CEO’su Andy Burrows, elde edilen bulguların yasağın etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu ve benzer adımları düşünen ülkeler için riskli olabileceğini söylüyor.

Öte yandan Avustralya hükûmeti de yasağın uygulanmasını mercek altına aldı. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Snapchat gibi platformların kurallara uyup uymadığı inceleniyor. Yetkililer, 2026 ortasına kadar yaptırımlara karar verecek. Bu yaptırımlar arasında para cezaları (yaklaşık 35 milyon dolara kadar), mahkeme kararları ve çeşitli yaptırımlar bulunuyor.