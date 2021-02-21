Facebook, çeşitli üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla toplanan ve kendisi ile paylaşılan hassas kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasının önüne geçmek için bir adım attı. New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından yayınlanan bir raporda ortaya çıkan duruma göre kimi uygulamalar kullanıcılarının hassas sağlık verilerini izinsiz bir şekilde Facebook ile paylaşıyordu.

Gün geçmiyor ki Facebook'un kişisel verilerimizin gizliliğini ihlal ettiğine dair bir haber görmeyelim. Gerek kendi uygulamaları üzerinden gerek üçüncü taraf uygulamalar üzerinden sürekli veri toplayan Facebook, bu kez de kişilerin hassas sağlık bilgilerinin paylaşılmasına yönelik bir haberin ana kahramanı oldu.

New York Finansal Hizmetler Departmanı, kimi uygulamaların ve web sitelerinin Facebook ile kullanıcıların kişisel sağlık bilgilerini paylaştığını ortaya çıkaran bir rapor yayınladı. Paylaşılan bilgiler arasında tansiyon ölçümleri, hastalık teşhisleri ve doğurganlık bilgileri gibi oldukça kişisel veriler yer alıyor. Rapora göre Facebook, izinsiz toplanan ve paylaşılmaması gereken bu verileri üçüncü taraf uygulamalardan alarak kullanıyor, kâr amaçlı fayda sağlamaya devam ediyordu. Raporun yayınlanmasının ve bolca eleştiri gelmesinin ardından şirket, durumun önüne geçebilmek için bir adım attı.

Veriler Facebook sistemine girmeden önce filtrelenecek:

Facebook ilk olarak, veri paylaşımını izinsiz olarak gerçekleştiren üçüncü taraf uygulamalara 'yapmayın' demekle yetindi ancak bu garip uyarı yeterli görülmedi. İzinsiz veri paylaşımı yapmamaları gerektiğini söylese de herhangi bir yaptırın uygulamayan ve verileri kullanmaya devam eden Facebook eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Şimdi ise gelen eleştirilerin ardından şirket, bu tür hassas verilerin Facebook sistemine girmesinin engellenmesi için bir tür filtreleme sistemi üzerinde çalışıyor ve bu sayede hassas veri akışını durdurmayı hedefliyor. Ancak uzmanlara göre bu adım da yeterli değil. Facebook'un bu tür verilerin toplanmasının önüne geçmek için daha ciddi bir adım atması ve sorumluluk alması gerekiyor.