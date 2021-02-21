Bildiğiniz üzere WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti. Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı.

Yeni gizlilik sözleşmesini yayınladığından bu yana oldukça zorlu zamanlar geçiren WhatsApp, aldığı tepki sonrası bildiğiniz üzere sözleşmenin onaylanması için belirlenen son günü güncellemiş, 15 Mayıs'a ertelemişti. Bu zaman aralığında da yeni gizlilik sözleşmesini 'doğru anlatabilmek' ve kullanıcıların platformu terk etmesini önlemek için çalıştı, sık sık açıklamalar yaptı.

Verilerin Facebook'la paylaşılmasına onay vermek istemeyen kullanıcıların ise hesaplarının silineceği biliniyor ancak şimdiye kadar bu sürecin nasıl işleyeceğine dair net bir bilgi yoktu. WhatsApp, kullanıcılarının aklındaki bu önemli soruyu nihayet yanıtladı ve yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanları nasıl bir sürecin beklediğini açıkladı.

Hesap bir süre pasif kalacak:

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

WhatsApp şimdiye kadar tüm dünyada oldukça fazla sayıda müşteri kaybetti. Ülkemizde de yeni sözleşme onaya sunulduğunda Signal, Telegram ve Bip gibi alternatiflere adeta göç yaşanmıştı. Sonrasında WhatsApp'tan gelen tüm 'bizi yanlış anladınız' açıklamaları da çok etkili olamamış gibi görünüyor. Sonuç olarak bu durumun nasıl biteceğini görmek için 15 Mayıs ve sonrasındaki 120 günü beklememiz gerekiyor.