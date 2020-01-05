Facebook, daha önce Messenger Beta'da bulunan karanlık modu da beraberinde getiren yeni güncellemeyi istikrarlı sürüm olarak yayınlamaya başladı. Güncelleme ile birlikte birçok yenilik de uygulamaya eklendi.

Dünya’da 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Facebook, mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger’ı daha önce masaüstü platformlara da getirdi. Şirket, kullanıcıların yeni özellikleri deneyebilecekleri sürüm olan Facebook Messenger Beta’yı da yayınladı.

Facebook Messenger ve Facebook Messenger Beta, şu anda Microsoft Store üzerinden masaüstü platformlara indirilebilir durumdalar. Bugün ise şirket, Facebook Messenger için yeni güncellemeler yayınladı. Güncelleme ile birlikte her iki uygulamaya da karanlık mod desteği geldi.

Facebook Messenger’a karanlık mod geldi:

Facebook’un masaüstü Messenger uygulamalarına gönderdiği güncellemeler henüz herkes için yayınlanmadı. Şirket, Microsoft Store üzerinden Facebook Messenger uygulamasının ilk istikrarlı sürümünü yavaş yavaş göndermeye başladı. Güncelleme ile birlikte karanlık mod dışında birçok geliştirme de uygulamaya eklendi.

Yeni güncelleştirme ile Facebook Messenger, OSMeta sisteminden ayrıldı. Böylece uygulamanın toplam boyutu eski versiyona göre 100 MB azalma yaşadı. Bununla birlikte Facebook Messenger artık 64 bit işlemcileri destekler oldu ve yeni bir ikona kavuştu. Daha önce Facebook Messenger Beta'da bulunan karanlık modu da getiren güncellemenin yenilikleri şu şekilde oldu:

Güncelleme ile Facebook Messenger’a gelen diğer özellikler ise şöyle oldu:

Gönderilmiş mesajları kalıcı şekilde silebilme

Yeni temalar (Gri ve karanlık)

Dosya gönderme

Sohbetleri gizleme

Yeni ikon

Güncellenmiş emoticon’lar

Facebook Messenger’ı bilgisayarınıza kurmak istiyorsanız, Microsoft Store’u açtıktan sonra arama kısmına Facebook Messenger yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Bunun yerine bu bağlantıya tıklayarak da Facebook Messenger’ın Microsoft Store sayfasına erişebilirsiniz.

Facebook Messenger’ı bilgisayarınıza kurmak için ufak bir hatırlatma yapalım. Uygulama, yalnızca Windows 10 sürüm 10240.0 veya daha üstü sürümleri ve x64 mimarili bilgisayarları destekliyor. Windows’un son sürümünü bilgisayarınıza yüklemiş durumdaysanız herhangi bir şekilde sorun yaşamayacaksınız.