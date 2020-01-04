TikTok, 2019'un Son Çeyreğinde Devasa Bir Gelir Elde Etti

TikTok'un 2019'un son çeyreğindeki performansı, şirketin şimdiye kadarki açık ara en yüksek gelirli çeyreği oldu. Sosyal medya platformunun 2018 yılının aynı çeyreğindeki hasılatı 10 milyon dolarken, 2019'un son çeyreğinde 50 milyon dolar hasılat elde etti.

Çinli sosyal medya platformu TikTok, 2019 yılında tüm dünyada yaygınlaşırken buna bağlı olarak gelirlerinde de büyük bir artış yaşadı. Piyasa araştırma ve analiz firması Apptopia tarafından yayınlanan verilere göre, TikTok'un hasılatı, son çeyrek baz alınırsa geçen yıla göre yüzde 310 arttı.

2018'in dördüncü çeyreğinde sadece 10 milyon doların üzerinde hasılat elde eden şirket, 2019'un aynı çeyreğinde gelirini 50 milyon doların üzerine çıkardı. TikTok'un çeyrekler arasındaki büyümesi de etkileyiciydi. 2019'un üçüncü çeyreğinde 20 milyon dolar olan hasılat, bir sonraki çeyrekte 50 milyona fırladı.

SensorTower isimli bir başka mobil analiz şirketi de TikTok'un büyüme verilerini doğruluyor. Verilere göre Çin hariç tüm dünyada Apple Store ve Google Play'deki TikTok uygulama içi harcamaları dördüncü çeyrekte brüt 87 milyon dolar, net 62 milyon dolar.

2010'lu yılların en çok indirilen 7. uygulaması

Mobil uygulama indirmelerini takip eden App Annie de TikTok'un 2010'lu yıllarda en çok indirilen 7. uygulama olduğunu söylüyor ve uygulamanın yalnızca 2 senedir piyasada olduğunu hatırlatıyor. 2010'lu yılların en çok indirilen mobil uygulamaları listesinde ilk üçte Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp yer alıyor. Bu üçlüyü sırasıyla Instagram, Snapchat, Skype, TikTok, UC Tarayıcı, YouTube ve Twitter takip ediyor.

2019 yılı verilerine göre, TikTok oyunlar dışında en çok indirilen uygulama oldu ve Instagram'ı geçti. 2019 yılında bir başka Çinli kısa video uygulaması Likee da Snapchat, Netflix ve Spotify gibi uygulamaları Çin hariç tüm dünyadaki indirme verilerinde geride bıraktı.

Veri gizliliği hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmak için çabalayan ve Dublin, Londra veya Singapur'u yeni merkezi olarak seçmeyi düşünen TikTok, yayınladığı şeffaflık raporunda Çin hükümetinin şimdiye kadar şirketten herhangi bir içeriğin silinmesini ya da belirli bir kullanıcının kişisel verilerini istemediğini açıklamıştı.