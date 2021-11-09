Facebook’un çatı şirketi Meta, gizemli bir şekilde yasakladığı ‘#saltbae’ etiketinin yasağının kaldırıldığını açıkladı. Peki, bu yasak neden gelmişti?

Facebook’un ana şirketi Meta, bugün Türkiye’nin dünyaya açılan et restoran zinciri Nusret’le doğan ‘#saltbae’ etiketini kendilerinin de sebebini bilmedikleri bir şekilde yasaklamıştı. Nusret Gökçe’nin Vietnam Komünist Partisi’nden ülkenin Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’a biftek yedirdiği görüntülerden günler sonra gelen etiket yasağı, Meta tarafından yapılan yeni açıklamaya göre kaldırıldı.

Meta sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada “Facebook’ta bu etiketin yasağını kaldırdık ve neden yasaklandığını araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Sözcünün Reuters’a yaptığı açıklama, etiketin yalnızca belirli ülkelerde değil, tüm dünya genelinde yasaklandığını doğrular nitelikteydi.

Etiket yasaklı olduğu süre boyunca arama sonuçlarında topluluk kurallarını ihlal ettiği gösteriliyordu.

#saltbae Facebook’ta neden yasaklanmış olabilir?

Etiketin neden yasaklandığı konusunda Meta tarafından herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da bu, Facebook’un yapay zekasıyla ilgili bir durum olabilir. Facebook’un yapay zekası, platformdaki içeriklerin moderasyonunu üstlenme konusunda büyük bir rol oynuyor. Yapay zeka, bugüne kadar Facebook’ta yasaklanan içeriklerin %90’ından sorumlu durumda.

Öte yandan Nusret’in paylaştığı video, kısa süre sonra TikTok’tan da kaldırılmıştı. Bununla birlikte videonun kopyalandığı farklı paylaşımlar da ‘topluluk standartlarını çiğnemek’ nedeniyle kaldırılmıştı. Vietnamlı yetkilinin Nusret’le çekildiği videoysa anında Vietnam’da tartışmalar başlatmıştı. Birçok vatandaş, ülkenin zor bir durum içinde olmasına rağmen bir yetkilinin bir kişinin maaşlarına bedel yemeği yemesini eleştirmişti.

Vietnam, daha önce sosyal medya platformlarına içerik kaldırma ‘emri’ vermişti:

Vietnam, sosyal medya şirketlerine zaman zaman ‘devlet karşıtı’ olduğu gerekçesiyle paylaşımlara sansür yapılmasını talep ediyordu. Örneğin geçtiğimiz yıl ülke, iç işleriyle ilgili bir videonun platformdan silinmesi için Facebook’u açık açık ülkeden kovmakla tehdit etmişti. Nusret’in videosunda gördüğümüz yetkili olan To Lam, Vietnam’ın en yetkili isimlerinden birisi.