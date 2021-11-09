Geçtiğimiz hafta Leonardo DiCaprio’yla kız arkadaşının yanında bir galada sohbet eden Bezos, tartışılan görüntülerden sonra DiCaprio’ya diss attı. Görüntülerde Bezos'un kız arkadaşının Leonardo’ya attığı bakışlar dikkat çekiyordu.

Günümüzün e-ticaret lideri Amazon ve havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos, dünya zenginleri sıralamasında 200 milyar doları aşkın servetiyle Elon Musk’ın ardında ikinci sırada yer alıyor. Fakat Bezos, geçtiğimiz gün ne zenginliği ne de şirketinin ya da kendisinin bir başarısıyla gündeme geldi.

Jeff Bezos, geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta düzenlenen bir gala etkinliğine kız arkadaşı Lauren Sanchez ile katıldı. Bezos ve kız arkadaşı Sanchez, etkinlikte Hollywood’un en ünlü aktörlerinden Leonardo DiCaprio ile karşılaştı ve ayaküstü sohbet etti. Bu kısa sohbet sırasında Bezos’un kız arkadaşının DiCaprio’ya hayranlıkla bakmasıysa sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bezos ve kız arkadaşının DiCaprio’yla konuştuğu anlar:

Bezos, DiCaprio’yu öbür dünyada ufak bir tura çağırdı:

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Sanchez’in DiCaprio’ya bakışlarından dolayı “Bezos Amazon Prime’daki tüm Leo filmlerini kaldıracak” gibi espriler döndürürken bu esprilerden birisine yanıt, bizzat Jeff Bezos tarafından verildi. Bezos, “Tehlike! Dik uçurum, ölümcül düşme riski” yazan bir tabelaya yaslanarak verdiği pozla Leonardo DiCaprio’yu etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

“Leo, buraya gel, sana bir şey göstermek istiyorum..”

Bezos’un bu cevabına pek çok kullanıcıdan yorum da gecikmedi. Twitter’da yüz binlerce kişinin ilgisini çeken paylaşımın altında Bezos’la DiCaprio’yu kapıştırmalar mı, DiCaprio’nun bu paylaşıma vereceği tepkiyi öngörmeler mi dersiniz, her türlü paylaşım vardı. Bir paylaşımsa işi ileri götürerek DiCaprio’nun bugüne kadarki sevgililerinin yaşlarını grafikle gösterdi. Grafik, DiCaprio’nun 25 yaş üstü herhangi bir kadına ilgi duymadığını gösteriyordu, dolayısıyla Bezos’a ‘Rahat ol’ mesajı verildi.