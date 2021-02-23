Sosyal medya devi Facebook, Instagram'da olumsuz vücut imajı ve yeme bozukluğundan etkilenen kullanıcıları için bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında ilgili aramaların sonuçlarında kullanıcılara öncelikle uzman kaynaklardan bilgi gösterilecek.

Bilindiği üzere sosyal medya, özellikle vücudunun durumu nedeniyle birçok kullanıcı için moral bozucu bir yer olabiliyor. Kullanıcıların bir kısmı vücutlarıyla barışık olduklarını yaptığı paylaşımlarla gösterirken bahsettiğimiz kesim, sosyal medyada gördükleri kareler nedeniyle psikolojik zorluklar dahi yaşayabiliyor.

Bugünse Facebook tarafından Instagram için önemli bir duyuru yapıldı. Facebook, Instagram'da 'olumsuz vücut imajı' veya 'yeme bozukluğu' mağduru olan kullanıcılarını destekleyecek bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında politikaların bilgilendirilmesi için uzmanlarla da birlikte çalışılacak.

Facebook, yeni uygulamasıyla yeme bozukluğuyla ilişkili olan içeriklerin öne çıkarılmasında uzmanları en ön plana taşıyacak. Yani uzman kaynaklı içerikler, bu konu hakkında arama yapan kullanıcıların karşısına daha fazla çıkarılacak. Ayrıca pozitif ve ilham verici vücut imajı içeriklerinin oluşturulması için topluluk liderleriyle iş birliği yapılacak.

Kendine zarar ve yeme bozukluğunu destekleyen içerikleri yayınlamadığını belirten Facebook, öte yandan kullanıcıların kendi deneyimlerini ve maceralarını paylaşmalarına izin verdiğini ifade etti. Fakat bu tür paylaşımların kimi kullanıcılar için 'tetikleyici' olabileceğinin de farkında olunduğu belirtildi.

Bu kullanıcılara yardım için uzmanlara başvuran şirket, yeme bozukluğu ve vücut memnuniyetsizliğine karşı kaynakların üretilmesinin faydalı olabileceği sonucuna vardı. Şirket, bu kapsamda paylaşılacak kaynakların belirli ülkelerdeki yeme bozukluğu için açılan yardım hatlarının iletişim bilgilerine de yer vereceğini açıkladı.

Facebook, uzmanlardan edindiği bilgiyle erken müdahalenin faydalı olabileceğini söyleyerek düzensiz yeme ile ilgili terimlerin aranmasında bahsettiğimiz kaynakların gösterileceğini duyurdu. Ayrıca önümüzdeki haftalarda Instagram'da doğrudan kaynaklardan mesajlaşma özelliğini de yayınlayacağını söyledi.