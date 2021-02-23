Juan Gonzalez adlı YouTuber, pek çoğumuzun bambaşka tepkiler vereceği bir şaka videosu yayınladı. Videoda Gonzalez, seçtiği kurbanlara birer Apple AirPods Max hediye etti.

YouTuber’ların sansasyonel işler yaparak insanların “tepkisini” çektiği ve bu anları video olarak kaydedip kanallarında yayınladığını daha önce pek çok kez gördük. Ancak Juan Gonzalez adlı YouTuber’ın geçtiğimiz günlerde ThatWasEpic adlı YouTube kanalında yayınlamış olduğu video, pek çoğumuzu izlerken dahi çileden çıkarabilir.

“İnsanların kulaklıklarını kes ve onlara AirPods Max hediye et” başlıklı videoda Gonzalez, tam da videonun başlığında yazdığı gibi yapıyor ve kendi halinde oturup kulaklığı ile müzik dinleyen insanların yanlarına sinsice yaklaşarak kulaklıklarının kablosunu kesiyor ya da kablosuz kulaklıklarından birini alarak oradan uzaklaşıyor.

Kameranın kadrajından çıkıp bir süre uzaklaştıktan sonra kulaklığını kestiği ya da aldığı insanların yanına giderek onlara 5.699 TL değerinde bir Apple AirPods Max hediye eden Gonzalez, böylece kulaklıklarını kullanılmaz hale getirdiği insanların gönlünü almış(!) oluyor.

Videoda yer alan “kurbanların” kulaklıkları kesildikten ya da biri tarafından çalınıp götürüldükten sonra “ehe ehe” şeklinde gülümsemesinden de tahmin edebileceğimiz üzere video büyük ölçüde bir kurgudan ibaret. Zira bir insanın eşyasını izinsiz bir şekilde aldığınızda ya da onu kullanılamaz hale getirdiğinizde en azından bir “Kardeşim senin sorunun ne?” şeklinde bir tepki alırsınız.