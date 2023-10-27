Son zamanlarda yapay zekâ özelliklerine ağırlık vermeye başlayan Facebook, şimdi de profil fotoğraflarını yapay zekâyla oluşturmanıza olanak tanımayı planlıyor.

Sosyal medya devi Meta, son zamanlarda uygulamalarındaki yapay zekâ hamlelerini hızlandırdı. Şirket, daha önce Instagram’a farklı kişiliklere sahip sohbet botları da dahil birçok yapay zekâ özelliği getireceğini duyurmuştu. Son zamanlarda ise Facebook’ta bazı özellikler üzerinde çalışıyordu.

Geçtiğimiz gün Facebook’a yapay zekâyla metin oluşturmanın geleceğini görmüştük. Şimdi ise yapay zekâ özelliklerinin bununla sınırlı kalmayacağı ortaya çıktı.

Facebook profil fotoğraflarını yapay zekâyla oluşturmak mümkün olacak

Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi’nin aktardığına göre Facebook, profil fotoğraflarını da yapay zekâyla oluşturmaya izin verecek. Şu anda, normalden farklı olarak sadece avatarları profil fotoğrafı yapmak mümkün.

Özellik, şu anda test aşamasında. Facebook’un yapay zekâyla oluşturulabilen profil fotoğraflarını ne zaman kullanıma sunulacağı ve diğer detayları bilinmiyor. Ancak Paluzzi’nin ekran görüntüsünden, direkt olarak uygulamaya eklenecek “Yapay zekâyla profil fotoğrafı oluştur” butonuyla kullanılabileceğini ve kullanıcılara kolaylık sağlayacağını görebiliyoruz.

Henüz detayları bilmesek de özelliğin ne isterseniz oluşturabilen bir yapay zekâ desteği olmayacağını tahmin edebiliriz. Meta, muhtemelen bunun yerine TikTok ve Snapchat’teki özelliklere benzer bir şekilde profil fotoğraflarınızı daha da iyileştirmenizi sağlayacak. Yani yapay zekâyla fotoğraflarınızın sıra dışı versiyonlarını oluşturması gibi bir şey görebiliriz. Sadece avatarlara yönelik bir özellik de olabilir. Nasıl bir şey olacağını, bir benzerinin Instagram’a da gelip gelmeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.