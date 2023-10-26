Meta'nın Facebook için yapay zekâ destekli yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Henüz geliştirme aşamasındaki yeni özellik, kullanıcılar için hazır metinler oluşturulmasını sağlıyor.

Meta'nın Facebook için yapay zekâ destekli yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan özellik, Facebook kullanıcılarının yeni bir "yazma asistanı"na sahip olacağını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte Facebook kodlarında tespit edilen yeni özelliğe yakından bakalım.

"Write with AI" veya "Yapay zekâ ile yaz" olarak karşımıza çıkan bu özellik, en çok da büyük hesapları yöneten içerik üreticilerinin işine yarayacak gibi görünüyor. Zira Facebook'un yeni özelliği, yapay zekânın sizin yerinize metinler oluşturmasını sağlayacak. Yapay zekâya metin yazdırmak isteyen bir kullanıcının yapması gereken tek şey, birkaç kelimelik girdi işlemek. Yapay zekâ, bu girdiler ile ilgili olarak anında paylaşılabilecek metinler oluşturacak.

Facebook'un yeni özelliği böyle görünecek:

Facebook'un yazma asistanı, geniş çaplı düşünülmüş bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcı, yapay zekâdan eğlenceli, ciddi veya profesyonel bir metin oluşturmasını isteyebilecek. Ayrıca dil bilgisi kurallarının öne çıktığı bir içerik de yazılabilecek. Tabii burada şöyle bir durum da var. Meta, yapay zekâ destekli araca yazdığınız her kelimeyi ve sizin için oluşturulan her metni, yapay zekâyı eğitmek için kullanacak.

Meta, Facebook kodlarında tespit edilen yeni özellik ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı gibi bilgiler, belirsiz kaldı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan yeni özellik, yakın bir gelecekte test aşamasına çıkacaktır. Eğer test süreci başarıyla tamamlanırsa tüm Facebook kullanıcıları, yapay zekâ destekli yazma asistanını kullanmaya başlayacak.