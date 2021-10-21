Facebook Gözetim Kurulu, sosyal medya devi Facebook’u şeffaf olmamakla suçlarken, politikacılar ve ünlüler gibi yüksek profilli kullanıcıları koruyan XCheck programı konusunda Facebook’un yeterli bilgi paylaşmadığı belirtildi.

Facebook son aylarda peş peşe ortaya çıkan skandallarla köşeye sıkışmış durumda. Şirketin kendi içerisinde yaptığı bir araştırmada gençlere yönelik zararların gözler önüne serilmesinin ardından, şirketin eski yöneticilerinden Frances Haugen’in sızdırdığı bilgiler de önemli bazı skandalları ortaya çıkarmıştı. Haugen, Facebook'un önceliğinin nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek olduğunu söylemiş ve platformun güvenlikten ziyade kar elde etmeye odaklandığını dile getirmişti. Ortaya çıkan skandallara ve bilgilere rağmen Facebook bu politikalarından geri adım atmış değil.

Son olarak ise Facebook’un XCheck, yani çapraz kontrol ismindeki bir uygulama ile yüksek takipçili ve etkili kullanıcıların hiçbir yaptırıma maruz kalmadan topluluk kurallarını ihlal eden paylaşımlarda bulunabildiği ortaya çıktı. Gözetim kurulu, Facebook’u şeffaf olmamakla ve yeterli bilgi paylaşmamakla suçladı.

“Facebook’un yanıtı kabul edilemez”

Facebook Gözetim Kurulu konuya yönelik yayınladığı raporda, söz konusu programla yüksek profilli kullanıcıların şirket kurallarının dışında tutulduğunu söyleyerek ”Facebook'un daha fazla şeffaflık çağrısına rağmen bu kadar belirsiz ve ayrıntısız bir yanıt vermesi kabul edilemez" ifadelerine yer verdi. Raporda ayrıca Gözetim Kurulu'nun güvenilirliğinin ve adaletli karar verebilmesinin şirket tarafından sağlanacak bilgilerin doğruluğuna bağlı olduğu belirtildi.

Facebook’un eski yöneticisi Bilimcisi Frances Haugen tarafından Wall Street Journal'a sızdırılan bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz ay yayınlanan haberde, Facebook'un, Gözetim Kurulu'na XCheck programını az sayıda kararda kullandığını bildirmesine rağmen 2020'de 5,8 milyon yüksek profilli hesapta uyguladığı ortaya çıkmıştı.