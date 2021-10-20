Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg, 2018’de yaşanan Cambridge Analytica skandalı hakkında açılan davaya sanık olarak eklendi.

Facebook, geçtiğimiz günlerdeki çöküşün ardından kendisini iyice çıkmaza sokmuş durumda. Özellikle 2018’deki Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook kullanıcılarının güvenini büyük ölçüde zedelenmişti. Facebook’un verilerinin seçim sonuçlarını etkilemek için kullanmış ve daha sonrasında bu olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.



Tüm bu olayların üzerine hem kullanıcıların gözünde hem de şirketteki kredisini hızlıca tüketen Mark Zurkerberg, adının Cambridge Analytica davasına karışmasıyla birlikte kötüye giden şöhreti dibe çakılmaya doğru hızla ilerliyor.

Zuckerberg’i zor günler bekliyor.

2018 yılında açılan dava, Facebook’tan alınan verilerin kullanılarak insanların manipüle eden Cambridge Analytica’nın yöneticileri ve çalışanlarına karşı açılmıştı. Davaya bakan başsavcı AG Karl A. Racine ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in isminin de davaya ‘sanık’ sıfatıyla eklendiğini açıkladı.

Sanık olarak eklenen Zuckerberg’in hakkında yüzlerce sayfa bilgi ve belgenin dava dosyasına eklendiğini açıklayan başsavcı, eski Facebook çalışanlarının ve şirket içindeki bazı kişilerin de Zuckerberg’in aleyhine bilgiler verdiğini söyledi.

Ana odak Cambridge Analytica Skandalı

Mahkemenin ana odağının 2018’deki Cambridge Analytica skandalı olduğun söyleyen başsavcı Racine, 90 milyondan fazla Facebook kullanıcısının profillerine erişen şirketin bunları politik amaçlar doğrultusunda kullandığını söyledi. Facebook’un bu durumdan haberdar olduğunu hatta şirkete yardım bile etmiş olabileceğini söyleyen Racine, Facebook’un kurucusunu da bu sistemi kötü niyetle kullandığı için sanık sıfatıyla davaya dahil ettiğini açıkladı.

Facebook ise bu konuyla alakalı olarak “Davada bahsi geçen olaylar yaklaşık 3 yıl önce, yani bizim şikâyet formumuzu doldurduğumuz zamanlarda yaşandı. Biz şiddetle kendimizi savunmaya devam edeceğiz ve gerçeklere odaklanmaya devam edeceğiz” diyerek hakkındaki suçlamaları yalanladı.