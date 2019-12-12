Bugünlerde genç kullanıcılara hitap etmekte bir hayli zorlanan Facebook, kısa süre sonra vizyona girecek olan Star Wars: The Rise of Skywalker'ın şerefine tasarladığı Artırılmış Gerçeklik (AR) efektlerini ve temalarını yayınlandı.

Facebook, epik bilim kurgu serisi Star Wars’un hayranlarını oldukça sevindirecek bir yenilikle karşımıza çıktı. ABD’li sosyal medya devi, Disney ile ortaklaşa tasarladığı yeni Star Wars temalı Artırılmış Gerçeklik (AR) efektlerini, çıkartmalarını ve temalarını kullanıcıların beğenisine sundu.

20 Aralık’ta vizyona girecek olan Star Wars evreninin dokuzuncu filmi Star Wars: The Rise of Skywalker için hayata geçirilen yenilik, yıldızlı bir arka plan, Star Wars karakterlerinin yer aldığı bir çıkartma seti ve kendinizi Star Wars evreninin içinde hissedebileceğiniz bir dizi Artırılmış Gerçeklik (AR) efektini barındırıyor.

Facebook Messenger'da sunulan Star Wars teması ve Star Wars çıkartmaları:

Facebook Messenger’ın yeni Star Wars temalarını uygulamak oldukça kolay. Sohbet penceresini açın ve karşıdaki kişinin sol üst taraftaki profil fotoğrafına dokunun. Sonra sohbet penceresinin arka planını kişiselleştirmenizi sağlayacak olan ‘Renk’ seçeneğine basın ve ‘Star Wars’ yazan daireyi seçin.

Star Wars temalı AR efektleri:

Eğer söz konusu temayı göremiyorsanız, endişelenmenize gerek yok. Zira Facebook, Star Wars temalı yeni özelliklerini henüz tüm kullanıcıların beğenisine sunmadı. Ayrıca bunun yalnızca sınırlı bir kullanıcı tabanına hitap etme olasılığının da olduğunu söyleyelim.

Bu nedenle Star Wars temalarının ve çıkartmalarının hiçbir zaman telefonunuza gelmeme ihtimali de bulunuyor. Siz yine de ara sıra telefonunuzu kontrol edin.