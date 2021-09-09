Global Witness adlı sivil toplum kuruluşu, Facebook'un iş ilanlarını görecek kişileri seçme konusunda cinsiyet ayrımcılığı yaptığını açıkladı. Kuruluş, bu durumu Facebook'a iş ilanı açma talebinde bulunarak ve ilanın gösterilmesi gereken kitleyi belirleyerek ortaya çıkardı.

Birçoğumuzun bildiği üzere artık reklamlar başta olmak üzere sosyal medyada ve İnternet'te karşımıza çıkarılan içeriklerin neredeyse hepsi kişiye özel olarak planlanmakta. Bu konunun en güncel örneklerinden birine, kullanıcı verilerinin güvenliği ve gizliliği konusunda ciddi tartışmaların hedefi olan Facebook'ta şahit olundu.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness, Facebook'un iş ilanlarını görecek kişileri seçme konusunda cinsiyet ayrımcılığı yaptığını açıkladı. Kuruluş, bu algoritmayı gözlemlemek için Facebook'a iki iş ilanı açma talebinde bulunduklarını ve bunların kadınlara ve 55 yaş üzerindekilere gösterilmemesini talep ettiklerini belirtti.

İlanlar meslek türlerine göre de yönlendiriliyor:

Facebook'un, bu gruplara karşı ayrımcılık yapmayacağını söylemesine rağmen ilanları onayladığı ifade edilirken başka bir ilan başvurusunda ise Facebook'un teknik eleman ve pilot ilanlarını çoğunlukla erkeklere; hemşire ve psikolog ilanlarını ise kadınlara gösterdiği belirtildi.

Denemeyi gerçekleştiren STK Global Witness çalışanı Naomi Hirst, "Bu, reklamların ve ilanların kime gösterileceğine karar vermenin tamamen Facebook'un algoritmasına bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu uygulama işe alım süreçlerinde hâlihazırda var olan cinsiyet kalıplarını ve önyargıları daha da güçlendiriyor." dedi.