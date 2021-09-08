ProPublica tarafından servis edilen bir haber, Facebook çalışanlarının WhatsApp'taki mesajlara ulaşabildiğini ortaya koydu. Şirket, yalnızca mesajların kontrolü için bile bin kişi çalıştırıyor. Üstelik yapay zeka da bu çalışanlara yardım ediyor.

Kullanıcı gizliliği ile ilgili skandal üzerine skandala karışan sosyal medya devi Facebook'un WhatsApp'taki mesajları okuyabildiği açığa çıktı. Kar amacı gütmeyen ProPublica isimli bir kuruluşun yaptığı araştırma, Facebook'un WhatsApp'taki mesajları okumak için 1.000 adet çalışanın olduğunu ortaya koyuyor. İddialar çarpıcı olsa da bu konuda hali hazırda ciddi şüphelerin zaten bulunduğunu belirtelim.

WhatsApp'ın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesinin uçtan uca şifreleme olduğunu herkes bilir. Anlık mesajlaşma uygulamasının iddiasına göre yapılan şifreleme, mesajlaşmasının sadece iki kullanıcı arasında olmasını sağlıyor. ProPublica'nın yaptığı son araştırma, Facebook'un bu konuda yeterince dürüst olmadığını açığa çıkarmış oldu.

Bazı mesajlar, özellikle incelensin diye işaretleniyor

ProPublica'ya göre WhatsApp mesajlarını okumaları için işe alınan Facebook çalışanları, şirketin geliştirdiği yapay zekalardan da destek alıyor. Bu yapay zekalar, kullanıcıların aralarındaki mesajlaşmalarda işaretlenen sohbet bölümlerinin özellikle incelenmesini istiyor. Çalışanlar da metin ya da ses halinde olan bu içeriklere rahatlıkla ulaşıp, kullanıcıların özeline girmiş oluyorlar.

ProPublica tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "WhatsApp’ta sohbet başlarken kullanıcının cihaz ekranına bir bildirim geliyor. Bu sohbetin dışında hiç kimse ve WhatsApp bile mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez.” İfadeleri doğru değil. WhatsApp’ın Austin, Dublin, Singapur ve Teksas’ta milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği araştıran 1000’den fazla sözleşmeli çalışanı var.”

WhatsApp, 2021 yılının başında da kullanım koşulları ve gizlilik politikasını güncelleyeceğini duyurulmuş, bu bağlamda WhatsApp'taki verilerin Facebook ve onun türevleri ile paylaşılacağı belirtilmişti. O dönemlerde sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, bunun zaten daha öncesinden beri olan bir durum olduğunu, verilerin zaten oradan oraya aktarıldığını söylemiştik. Ancak görünen o ki Facebook, yalnızca kullanıcı bilgilerini değil, doğrudan mesajları takip ediyor...