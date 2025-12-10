Facebook Tasarımı Sil Baştan Değişiyor: İşte Yeni Özellikler

Meta, Facebook'un tasarımını ve kullanım deneyimini tamamen değiştiriyor. Çift dokunma ile beğeni, yeni keşfet menüsü ve daha fazlası çok yakında Facebook uygulamasına gelecek. İşte detaylar...

Sosyal medya devi Meta, yılların eskitemediği platformu Facebook için devasa bir güncelleme paketi duyurdu. "Facebook sadece akrabalarımızın doğum gününü kutladığımız yerdir" algısını kırmak isteyen şirket, uygulamayı çok daha modern, hızlı ve içerik odaklı bir hale getiriyor.

Özellikle Instagram'dan aşina olduğumuz bazı özelliklerin Facebook'a entegre edilmesi ve karmaşık menülerin sadeleşmesi dikkat çekiyor. Gelin Meta'nın duyurduğu bu kapsamlı değişikliklere ve Facebook'un yeni yüzüne yakından bakalım.

Daha temiz bir akış ve "çift dokunma" devri

Facebook'un en büyük sorunu şüphesiz zaman zaman çorbaya dönen ana sayfasıydı. Meta, bu güncellemeyle akış sayfasının çok daha sade ve odaklı olacağını belirtiyor. Artık birden fazla fotoğraf paylaştığınızda, bu görseller dağınık durmak yerine standart bir ızgara düzeninde görünecek.

Belki de en çok hoşunuza gidecek detay ise etkileşim tarafında. Artık Facebook akışında gezerken bir fotoğrafı beğenmek için o küçük "Beğen" butonunu aramanıza gerek yok; Instagram'da olduğu gibi çift tıklayarak gönderileri beğenebileceksiniz. Ayrıca bir içeriğe dokunduğunuz, o içerik tam ekran olarak açılarak daha sürükleyici bir deneyim sunacak.

Navigasyon çubuğu da nasibini alıyor. Meta, kullanıcıların en çok vakit geçirdiği Reels, Arkadaşlar, Marketplace ve Profil sekmelerini merkeze alarak gereksiz kalabalığı ortadan kaldırıyor.

Arama ve keşfet deneyimi seviye atlıyor

Facebook'ta bir şey aratmak bazen samanlıkta iğne aramaya dönebiliyordu. Yeni güncellemeyle birlikte arama sonuçları artık sadece metin tabanlı listeler değil, içeriği öne çıkaran ızgara yapısında karşımıza çıkacak.

Ayrıca Meta, arama sonuçlarında gezinirken yerinizi kaybetmeden farklı fotoğraf ve videoları inceleyebileceğiniz yeni bir tam ekran görüntüleyiciyi test ediyor. Yani "Geri dön" tuşuna basıp tüm sayfayı yenileme derdi bitiyor. Bununla birlikte, akışınızda görmek istemediğiniz içerikler için "Daha az göster" gibi geri bildirim seçenekleri de daha görünür hâle getiriliyor.

İçerik üreticileri için yeni araçlar

Facebook sadece tüketenleri değil, üretenleri de düşündü. Hikâye ve gönderi oluşturma ekranları tamamen yenilenerek daha sezgisel hâle getirildi. Müzik ekleme, arkadaş etiketleme gibi popüler araçlar artık elinizin altında.

Tüm bunlara ek olarak yorumlar kısmı da sadeleşiyor. Grup ve Reels içeriklerindeki yorumlar, konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenleniyor. En önemlisi de konuyla alakasız yorumları anonim olarak bildirme özelliği geliyor. Böylece "fiyat nedir"ciler veya spam yapanlar daha hızlı elenebilecek.

Profiliniz artık sizi daha iyi anlatacak

Yeni profil yapısı, insanlarla "gerçek" bağlar kurmanız üzerine odaklanıyor. Profilinizi güncellediğinizde, Facebook size kampçılıkla ilgilenen diğer arkadaşlarınızı veya bu konuda ipuçları verebilecek kişileri önerecek.

İzlediğiniz dizilerden, tekrar tekrar dinlediğiniz albümlere kadar birçok detayı profilinize ekleyebilecek ve kimlerin bunları görebileceğini detaylıca seçebileceksiniz. Yani Facebook, "Bakın ben evlendim" platformundan çıkıp, "Benim ilgi alanlarım bunlar" platformuna dönüşüyor.

Meta, bu değişikliklerin sadece bir başlangıç olduğunu ve 2026 yılında çok daha fazla yeniliğin geleceğini de not düştü. Bakalım tüm bu çalışmalar, platformun geleceğini nasıl etkileyecek.