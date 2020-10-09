Instagram ve Facebook Hesapları Nasıl Birbirine Bağlanır?

Popüler sosyal medya platformu Instagram’a Facebook ile giriş yapmak için iki hesabı birbirine bağlamanız gerekiyor. Böylece bir gönderiyi iki ayrı hesapta kolayca paylaşma gibi avantajlar elde edersiniz. Sizin için Instagram’a Facebook ile giriş nasıl yapılır ve bağlı hesap nasıl kaldırılır gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Instagram, 2012 yılında Facebook tarafından satın alındığından beri iki platform arasında ortak pek çok nokta var. Instagram’a Facebook ile giriş yaparak iki platformdaki takipçilerinizi ve arkadaşlarınızı aynı anda görme ve ortak paylaşım yapma gibi avantajlar elde edersiniz. Instagram’a Facebook ile giriş yapmak için iki hesabı bağlamanız gerekiyor.

Instagram’a Facebook ile giriş yapmak pek çok kullanıcı tarafından kolay giriş yapma başta olmak üzere farklı avantajlar elde etmek için kullanılan bir yöntem. Özellikle Facebook’un sahip olduğu tüm platformları birleştirme çalışmaları yaptığı bugünlerde hesapları birbirine bağlamak oldukça faydalı olacaktır. Sizin için Instagram’a Facebook ile giriş nasıl yapılır ve bağlı hesap nasıl kaldırılır gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Instagram’a Facebook ile giriş yapma işlemleri:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Ayarlar menüsünü açın.

Ayarlar menüsünü açın. Adım #4: Menü üzerinden Ayarlar seçeneğine dokunun.

Menü üzerinden Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #5: Hesap bölümünü açın.

Hesap bölümünü açın. Adım #6: Bağlı Hesaplar ekranını açın.

Bağlı Hesaplar ekranını açın. Adım #7: Facebook seçeneğine dokunun.

Facebook seçeneğine dokunun. Adım #8: Çıkan ekranı onaylayın.

Çıkan ekranı onaylayın. Adım #9: Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #10: Paylaşım seçeneklerini düzenleyin.

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Yukarıdaki adımları takip ederek Instagram ile Facebook hesaplarınızı birbirine bağlamış oluyorsunuz. Artık Instagram profilinize giriş yapmak istediğiniz zaman Facebook hesap bilgilerinizi kullanmanız yeterli olacak. Yeni bir Instagram hesabı açıyorsanız bu işlemi oluşturma aşamasında yapabilirsiniz.

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın:

Android ya da iOS işletim sistemine sahip cihazınızda yüklü olan Instagram mobil uygulaması üzerinden bu işlemi yapmak çok daha kolaydır. Elbette dilerseniz masaüstünden ya da mobil internet tarayıcınızdan da bu işlemi yapabilirsiniz ancak adımlarda geçen sayfaların yerleri farklı olabilir.

Adım #2: Profil sayfanızı açın:

Instagram mobil uygulamasını açtığınız zaman karşınıza uygulamanın ana ekranı yani sizin ana akış sayfanız çıkar. Profil sayfanızı açmak için ekranın altında bulunan butonlar arasında en sağdakine dokunmanız yeterli olacaktır.

Adım #3: Ayarlar menüsünü açın:

Profil sayfanızı açtığınız zaman karşınıza sizi pek çok farklı seçeneğe götürecek butonlar çıkacaktır. Hesabınız ile ilgili temel ayarları düzenleyecek seçeneklerin olduğu menüye ulaşmak için ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi butonuna dokunun.

Adım #4: Menü üzerinden Ayarlar seçeneğine dokunun:

Üç çizgi butonu ile açtığınız Ayarlar menüsünde karşınıza hesabınız ile ilgili yapabileceğiniz pek çok farklı seçenek çıkacak. Instagram’a Facebook ile giriş yapmayı aktif hale getirecek işlemler için burada en üstte göreceğiniz Ayarlar seçeneğine dokunun.

Adım #5: Hesap bölümünü açın:

Ayarlar sayfası üzerinden Instagram hesabınıza ait aklınıza gelebilecek her türlü ayarlama düzenlemesini yapabilirsiniz. Hesabınız ile ilgili en ayrıntılı düzenlemelerin yapılacağı bölüme ulaşmak için ise Hesap seçeneğine dokunmalısınız.

Adım #6: Bağlı Hesaplar ekranını açın:

Hesap bölümünde göreceğiniz ve yapabileceğiniz düzenlemeler, sizin Instagram kullanımınızı en verimli hale getirmek için yapabileceğiniz düzenlemelerdir. Hesabınızı farklı platformlarda bulunan hesaplara bağlamak için Bağlı Hesaplar satırına dokunun.

Adım #7: Facebook seçeneğine dokunun:

Bağlı Hesaplar ekranında karşınıza Instagram hesabınızı bağlayabileceğiniz farklı platform seçenekleri çıkacak. Dilerseniz Instagram hesabınızı; Twitter, Tumblr, Ameba, VKontakte gibi platformlarla bağlayabilirsiniz. Instagram’a Facebook ile giriş işlemi için ise Facebook seçeneğini tercih etmelisiniz.

Adım #8: Çıkan ekranı onaylayın:

Cihazınız, Instagram mobil uygulamasının giriş yapmak için Facebook’u kullanacağını belirten bir uyarı mesajı karşınıza çıkarabilir. Bu noktada işlemi sürdürmek için çıkan ekranı onaylamalısınız. Herhangi bir sorun olmayacaktır.

Adım #9: Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Ekranı onayladıktan sonra sistem sizi facebook.com adresine yönlendirecek. Bu noktada; eğer daha önce Facebook bilgileriniz ile giriş yaptıysanız yalnızca çıkan ekranı onaylamanız yeterli olacaktır ancak daha önce herhangi bir giriş yapmadıysanız Facebook bilgilerinizle giriş yapmalısınız.

Adım #10: Paylaşım seçeneklerini düzenleyin:

Bağlama işlemini onayladıysanız ya da Facebook hesap bilgilerinizle giriş yaptıysanız bağlama işlemini tamamlamak için yapmanız gereken son adım paylaşım seçeneklerini düzenlemek. İlk adımda bu seçenekleri olduğu gibi bırakabilirsiniz. Daha sonra aynı ekran üzerinden bu seçenekleri düzenleme şansınız var.

Instagram hesabıyla ilişkilendirilmiş Facebook hesabı nasıl kaldırılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Ayarlar menüsünü açın.

Ayarlar menüsünü açın. Adım #4: Menü üzerinden Ayarlar seçeneğine dokunun.

Menü üzerinden Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #5: Hesap bölümünü açın.

Hesap bölümünü açın. Adım #6: Bağlı Hesaplar ekranını açın.

Bağlı Hesaplar ekranını açın. Adım #7: Facebook seçeneğine dokunun.

Facebook seçeneğine dokunun. Adım #8: Hesabı Kaldır seçeneğine dokunun.

Hesabı Kaldır seçeneğine dokunun. Adım #9: Çıkan ekranı onaylayın.

Çıkan ekranı onaylayın. Adım #10: İşlem tamam.

Instagram hesabınızı Facebook hesabınızla bağladıktan sonra Instagram’a Facebook ile giriş yapabilir, gönderilerinizi her iki platformda da ortak olarak paylaşabilir ve arkadaşlarınıza çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Fakat Facebook hesabınızı kapatacaksanız, yeni bir Instagram hesabı açacaksanız, iki platformda ortak olan kişilerin size ulaşmasını istemiyorsanız ve daha pek çok farklı sebepten dolayı Instagram ve Facebook hesaplarının bağlantısını kaldırmak isteyebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları uygulayarak Instagram hesabıyla ilişkilendirilmiş Facebook hesabını kaldırmadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; artık Instagram’a Facebook ile giriş yapamayacak olmanızdır. Bu nedenle, kaldırma işlemini gerçekleştirmeden önce Instagram giriş bilgilerinizi bildiğinizden emin olmalısınız.

Instagram hesabıyla ilişkilendirilmiş Facebook hesabını kaldırdıktan sonra yeniden iki hesabı birbirine bağlamak için ilk yöntemde anlattığımız adımları uygulayabilirsiniz. Kaldırma ve bağlama işlemleri için herhangi bir sınır bulunmuyor. Dilediğiniz zaman iki hesabı birbirine bağlayabilir, dilediğiniz zaman bağlantıyı kaldırabilirsiniz.

Sizin için Instagram’a Facebook ile giriş nasıl yapılır, Instagram hesabıyla ilişkilendirilmiş Facebook hesabı nasıl kapatılır sorularını yanıtladık ve işlemler ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Bağlama işleminin pozitif ve negatif yönlerini düşündükten sonra yukarıdaki adımları kolayca uygulayabilirsiniz.