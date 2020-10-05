BOMBA İDDİA: Facebook Sosyal Medya Yasası’na Karşı Çıktı

Yaz aylarında TBMM’de onaylanıp yasalaşan sosyal medya düzenlemesi, ülkemizde 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip platformlara “temsilci belirleme” zorunluluğu getirdi. Hukukçu Yaman Akdeniz, Facebook’un Türkiye’de temsilci belirlemeyi reddettiğini açıkladı. Eğer bu iddia doğru ise yasa gereği Facebook’u Türkiye’de bir dizi ciddi yaptırım bekliyor.

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’nın ardından, ülkemizde 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip şirketlerden açıklamalar bekleniyor. Yasa gereği temsilci bulundurma ve bunu duyurma zorunluluğu olan sosyal medya sağlayıcıları, eğer temsilci belirlemezler ise bir dizi yaptırıma maruz kalacaklar.

Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Facebook, yasanın en temel gereği olan temsilci bulundurma zorunluluğunu reddetti. Akdeniz’e göre Facebook, ülkemizde temsilci bulundurmama kararı verdi.

Eğer iddialar doğru ise Facebook’u Türkiye’de bekleyen yaptırımlar şöyle:

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası,

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası,

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası,

Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme,

Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

Yukarıdaki yaptırımlar, Sosyal Medya Yasası gereğince şirketler temsilci belirlemedikleri süre boyunca sırası ile uygulanıyor. Söz konusu temsilci Türk vatandaşı olmak şartı ile bir kişi ya da Türkiye merkezli olmak şartı ile bir şirket olabiliyor. Eğer Facebook’un bu kararı gerçeken doğru ise ve temsilci atamamaya devam ederse önce 10, ardından 30 milyon TL para cezası ödeyecek.

Eğer Facebook para cezalarının ardından hâlâ temsilci bulundurmaz ise Ocak 2021’de Türkiye’de reklam işletme hakkını kaybedecek ki bu ceza, Facebook’un ana gelir kaynağını kesmek anlamına geliyor. Devamında ise Nisan 2021’de bant genişliği %50’ye, hemen ardından Mayıs ayında %90’a düşürülüyor.

Süreç sonunda Facebook Türkiye temsilcisi atamaz ise platform engellenmiyor, ancak %90 oranında yavaşlıyor, reklam çalışmaları yapılamıyor. Bu da Facebook’un ülkemizde aslında hizmet veremeyecek olması ile aynı kapıya çıkan bir tablo yaratıyor.

Facebook haricinde Twitter, TikTok ve diğer 1 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip herhangi bir platformdan temsilcilik açıklaması yapılmış değil. Tüm sosyal ağ sağlayıcılar için süre 1 Ekim’de başladı, 1 Kasım’a kadar temsilci belirlemeyenleri 10’ar milyon TL para cezası bekliyor. Detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.