Facebook'un tam 11 yıldır sosyal medya ve diğer platformlardan kendilerini tehdit edenleri izlediği ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un ne kadar çok katmanlı ve derin bir yapılanma olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Facebook'un; iş yerlerine, ofislerine ve çalışanlarına karşı tehditte bulunanları düzenli olarak izlediği ve bunu 2008 yılından beri sürdürdüğü ortaya çıktı.

Peki, Facebook bu izleme işlemini nasıl yapıyor?

Şirket, kısaltması BOLO olan (Be on Lookout) isimli bir izleme listesine sahip ve bu liste her hafta periyodik olarak düzenleniyor. Aralarında şirketin eski 4 güvenlik çalışanının da bulunduğu bu liste, yeri geldiğinde güvenlik güçlerine iletilmek üzere hazır tutuluyor.

Eğer Facebook'u veya çalışanlarını tehdit eden bir durum olursa, kişinin giydiği kıyafete kadar bütün bilgileri güvenlik güçlerine iletiliyor ve yakalanması sağlanıyor.

Örnek olarak Facebook CEO'su Zuckerberg'in iletileri altına gönderilen bir yorumda tehdit içerikli bir mesaj görülürse, bu isim anında listeye ekleniyor ve takip edilmeye başlanıyor. Facebook'un şu ana kadar tam 270 bin kişiyi bu listeye eklediği ortaya çıktı.