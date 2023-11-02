Facebook'ta içerik yayınlamak isteyen içerik üreticileri, yeni hikâye API'si ile üçüncü parti masaüstü ve web kaynaklardan gelen içerikleri de doğrudan paylaşabilecek.

Snapchat'in hikâyeler özelliğinden esinlerek kendi platformunu geliştiren ilk firmalardan biri Facebook olmuştu. 2017 yılındaki bu güncelleme çok popüler olunca hikâyeler Instagram, Messenger ve WhatsApp'ta da karşımıza çıkmıştı. Kullanıcıların belli bir süreliğine kalan fotoğrafları ya da kısa videoları çok popüler olmuştu.

Facebook'un şu anda 3 milyardan fazla kullanıcısı olsa da, kaçının gerçek anlamda hikâyeler özelliğini kullandığı bilinmiyor. 2019 yılında Zuckerberg'in yaptığı bir açıklamada, Hikâyeler özelliğinin 500 milyon kişiye ulaştığı ifade ediliyordu. Yeni özelliğin bu sayıyı artırması bekleniyor.

Yeni hikâyelerin yolu açılıyor

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Meta yakın zamanda Facebook'ta başka mobil uygulamalarda paylaşılan hikâyeleri kullanmaya izin vermişti. Yeni API ise web veya bilgisayardaki başka bir uygulamada oluşturulmuş içerikleri de Facebook üzerinden paylaşabilmeyi sağlıyor. Meta'nın özelliği "işletme çözümü" olarak nitelendirmesine bakarsak bu özelliği daha çok profesyonel içerik üreticilere sunacağını gösteriyor.

Yeni API ile birlikte Adobe, Canva, Picsart, gibi web araçları ile oluşturulan görseller ve videolar, Facebook'un görüntü düzenleyicileri, şablonları gibi araçlarla da düzenlenebilecek. Yine de kullanıcıların her durumda videolarını önce indirip sonra hikâyelere eklemesi gerekecek.

Daha önce Facebook ile birlikte çalışan ve platforma erişim izni olan kurumların yeni API için tekrardan onay almaya çalışması gerekmeyecek. Yani özellik kullanıma açıldığı anda pek çok araç kullanılabilir durumda olacak.