Facebook’un fazla takipçili kullanıcılara topluluk kuralları konusunda torpil geçtiği ortaya çıktı. Facebook’un bizzat içinden alınan bilgilere göre platformda ünlü sayılabilecek 6 milyon kişi, platformun yönetmeliklerinden muaf kalıyor.

Gün geçmiyor ki büyük teknoloji ve sosyal medya şirketleri, torpil ve hile gibi iddialarla anılmasın. Söylemlerin hedefindeki isim tahmin edebileceğiniz gibi yine Facebook. Konu ise ‘güçlü’ kullanıcılara yapılan torpiller ve verilen ayrıcalıklar.

Facebook’un tanınmış ve çok takipçili kullanıcıları platformun topluluk kurallarından muaf tuttuğu ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın Facebook’un içinden elde ettiği belgelere göre ‘güçlü kullanıcı’ denebilecek 6 milyon kişi, sitenin kurallarını ihlal etmelerine rağmen herhangi bir yaptırımla karşılaşmamış.

Trafik çeken düdüğü çalar

Wall Street Journal’ın içeriden elde ettiği bilgilere göre Facebook, takipçisi fazlaysa ve dolayısıyla siteye getirisi de çoksa; kullanıcıların aslında yasak olan davranışlarını tolere ediyor. Bu uygulama, XCheck adı verilen bir sistem tarafından otomatik olarak işliyor. Nefret söyleminde bulunan politikacılardan müstehcen içerikli fotoğraflar paylaşan futbolculara kadar yaklaşık 6 milyon ünlü, herhangi bir ceza almadan konudan yırtıyor.

Ceza almamanın yanı sıra bu söz konusu ünlülerin gönderileri bile anında kaldırılmıyor. Topluluk kurallarına aykırı paylaşım yapan az takipçili kullanıcıların paylaşımları ise anında kaldırılıyor. Örnek vermek gerekirse futbol yıldızı Neymar, daha önce kendisini tecavüzle suçlayan bir kadının çıplak fotoğraflarını ve özel konuşmalarını; kendisinin böyle bir suçu olmadığını kanıtlamak için Facebook’ta paylaşmıştı. Kişiden izinsiz şekilde paylaşılan bu fotoğraflar Facebook’tan aniden silinmedi. Platformun kurallarına aykırı olduğu kesin olan bu paylaşımlar, Neymar’ın duvarında 1 günden fazla bekledi. Benzer bir muaf tutma olayı, ABD’li siyasetçi Hillary Clinton’la da yaşanmıştı.