Facebook, WhatsApp Business’a QR Kodla Katılım Ekliyor

Facebook’un mesajlaşma platformunu kurumsala taşıdığı WhatsApp Business’a yeni çıkartmalar ve numaraya gerek kalmadan QR kodla katılım eklendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, uygulama geliştiricilerinin de yeni özellikler tanıtmasını sağlıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alan WhatsApp, son dönemde işletmeler için sunduğu WhatsApp Business için yenilikler tanıtıyor. Facebook’un bu platform için yaptığı son yenilikte QR kodların erişimi ve kullanımı genişleyecek gibi görünüyor.

Facebook’un sahip olduğu mesajlaşma platformu, Business kullanıcılarına özel yeni çıkartmalar ekledi. Bu çıkartmalar, WhatsApp’ı iş kapısı olarak kullanan kişilerin fazlasıyla işine yarayacak gibi görünüyor.

QR kodlarıyla erişim daha kolay

WhatsApp Business’a çıkartmalar dışında gelen bir diğer önemli özellik QR kodlar için oldu. Artık müşteri desteği için WhatsApp Business aracılığıyla bir işletmeye başvurmanız gerektiğinde, manuel olarak telefon numarası girmek yerine, bir kartvizite, internet sayfasına veya herhangi bir yerde bulunan QR kod aracılığıyla ulaşabileceksiniz. Bu QR kodu kullanmak içinse WhatsApp Business uygulamasını veya API’sini kullanmak gerekecek.

Aylık 50 milyon kullanıcıya hizmet veren WhatsApp Business, geçen ay Brezilya’da platform üzerinden para gönderme hizmetini açmıştı ancak bir süre sonra Brezilyalı yetkililer tarafından rekabet kaygıları nedeniyle durdurulmuştu. Bunun dışında pek çok kişinin ilk pazar olacağını düşündüğü Hindistan, halihazırda WhatsApp Business üzerinden para gönderme işlemine izin veriyor.

Facebook, WhatsApp’ın kurumsal şirketlere daha fazla odaklanmasını sağlayarak bu alanda bir gelir elde etmek istiyor. İlerleyen günlerde milyarlarca akıllı telefonda bulunan bu mesajlaşma uygulamasıyla anlık para gönderimlerinin yapılacağını göreceğiz.