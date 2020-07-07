Facebook, Messenger ile WhatsApp'ı Entegre Etmeye Daha Yakın

Facebook, sahip olduğu uygulamaları birleştirme konusunda yeni bir adım attı. Şirketin bilinen Facebook Messenger ile WhatsApp'ı entegre etme kararının ardından şimdi de Facebook Messenger da WhatsApp'la ilgili bir veritabanı keşfedildi.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, özellikle de son bir yıldır ilginç bir çalışma içerisinde. Öyle ki şirket, tabiri caizse "kirlenen" imajını düzeltebilmek adına sahip olduğu WhatsApp ve Instagram platformları ile Facebook'u birbirine yakınlaştırmaya çalışıyor. Şimdi edinilen son bilgiler ise Facebook'un bu çalışmalara devam ettiğini ve önümüzdeki dönemlerde kullanıcıların hayatlarında ciddi değişiklikler olabileceğini gösteriyor.

Facebook bir süredir, sahip olduğu tüm mesajlaşma uygulamalarını bir çatı altında toplamaya çalışıyor. Yani her ne kadar uygulamaların iskeletleri farklı görünüyor olsa da şirketin amacı Messenger ve WhatsApp'ı bir araya getirmek. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili istenilen noktaya bir türlü gelinememişti. Şimdi yapılan bir tersine mühendislik işlemi ise Facebook'un bu konuda yeni bir adım attığını ve önemli bir kilometre taşını katettiğini ortaya koyuyor.

Facebook Messenger uygulamasının kodları üzerinde tersine mühendislik işlemleri uygulayan geliştiriciler, Facebook Messenger kodlarında bulunan yerel bir veritabanını keşfettiler. Bu keşif, Facebook Messenger ile WhatsApp arasındaki bağların daha da güçleneceğini gösteren bir gelişme olarak kabul edilirken pek de ayrıntılı bir bilgi vermiyor.

İşte Facebook Messenger ile WhatsApp entegrasyonunu gösteren o veritabanı

Yukarıda görmekte olduğunuz görsel, Facebook Messenger'da yer alan yeni veritabanını gösteriyor. Zaten bu veritabanındaki bölümlere baktığımız zaman da WhatsApp'tan detaylar buluyoruz. Bu veritabanının tam manasıyla ne işe yaradığını bilmek mümkün değil ancak geliştiricilere göre Facebook ekibi, bu veritabanını kullanarak WhatsApp'taki ögelerin aktarımını sağlayacak. Üstelik bu veritabanı sayesinde kullanıcıların güvenlikleri de sağlanacak.