Facebook'un içerik filtrelemede kullanılan yapay zekası, oldukça komik bir hataya imza attı. Algoritma, bir besin olan soğanı cinsellikle ilişkilendirdi. Facebook'ta reklam vermeye çalışırken bu ilginç hatayla karşılaşan şirket, soğanın cinsellikle ilişkilendirilebilmesi için hayal gücünün sınırlarının zorlanması gerektiğini düşünüyor.

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte özellikle de internet üzerinde hizmet veren şirketlerin işleri kolaylaştı. Oluşturulan algoritmalar, otomatik filtrelemeler yaparak internet mecralarının daha "temiz" kalmasını sağlıyor. Ancak Facebook'un içerik filtreleme algoritması, işi biraz abartmış gibi görünüyor. Çünkü Facebook tarafından oluşturulan bir yapay zeka, sağlığımız için çok faydalı olan soğanı cinsellikle ilişkilendirdi.

Her şey, Gaze Seed Company isimli bir firmanın tohum satabilmek için Facebook'a reklam vermek istemesiyle başladı. Şirket, bir sepet içerisine yerleştirilmiş soğan görsellerini kullanarak reklam vermek istedi. Ancak işler, beklenildiği gibi yürümedi. Facebook, reklamda kullanılacak görselin cinsellikle ilişkili olduğunu vurgulayarak talebi onaylamadı. Görünüşe göre Facebook'un yapay zekası, şu an için tüm beklentileri karşılayamıyor.

Facebook'a reklam vermek istenirken kullanılan görsel şuydu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket yetkilileri, Facebook üzerinden paylaştıkları bir gönderi ile durumu izah etmeye çalıştılar. Bir uyarı aldıklarını söyleyen yetkililer, kullandıkları görselin cinsellik içermesi nedeniyle reklam listelemesinin gerçekleşmeyeceğini öğrendiklerini ifade ettiler.

Şirket yöneticilerinden Jackson McLean, bunun komik bir durum olduğunu söylüyor. Soğanın cinsellikle ne gibi bir ilgisinin olduğunu bilmediğini söyleyen McLean, yapay zekanın yuvarlak soğanları göğüslerle ya da başka bir şeyle ilişkilendirmiş olabileceğini ancak bunun bir yanlış anlama olduğunu söylüyor. McLean'e göre soğan üzerinden cinsellikle ilişki kurulabilmesi için hayal gücünün sınırlarını zorlamak gerekiyor.

Facebook, yaşanan hata ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak McLean ve ekibi, sorunun giderilmesi için çabalamaya devam ediyor. Durumu Facebook yetkililerine ilettiklerini söyleyen McLean, görselin gerçek bir insan tarafından kontrol edilmesiyle söz konusu yanlış anlaşılmanın ortadan kalkabileceğini ifade ediyor.