Facebook’un Yeni Sistemi Milyonlarca Sahte Hesabı Sildi

Facebook, günümüzde bile hala popülerliğini koruyor. Fakat bu popülerlik beraberinde sahte hesapları da getiriyor. Bu durumun farkında olan Facebook, tasarladığı sistem sayesinde milyonlarca sahte hesabı devre dışı bıraktı. Peki Facebook, bunu nasıl yaptı?

Sosyal konuşma platformu olan Facebook, bugün dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Ücretsiz bir platform olması nedeniyle de gerçek kullanıcılar olduğu gibi sahte kullanıcılar da var. Bu yüzden Facebook, Derin Varlık Sınıflandırması (DEC) adını verdiği bir yapay zeka sistemi kurdu.

DEC, genellikle kullanıcı profiline odaklanan sahte hesapları tespit etmek için tasarlandı. Bu sistemle birlikte sahte hesapların üstesinden gelmek amaçlandı. Sitem sayesinde bir hesap, rayban güneş gözlüğü gibi anlamsız yüzlerce fotoğraf gönderme gibi son derece şüpheli davranışlar gösterdiğinde fark ediliyor ve hesap siliniyor.

Bununla birlikte, bazı saldırganlar kullanıcılar eski sistemde arkadaş sayısını ve hesabı aktif tuttukları zaman eski sistemi ustaca kandırabiliyor ve bir sürü sahte hesap açabiliyordu. Fakat yeni sistem bir kullanıcının paylaşımlarına ve hesabına daha derin bir şekilde inceliyor. Şüpheli bir hesabı, etkileşime girdiği tüm arkadaşlara, gruplara ve sayfalara bakarak inceleyen sistem hesabın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu ayırt edebiliyor.

Daha detaylı anlatacak olursak; sistem eğer bir hesabın sahte olduğunu düşünüyorsa o kullanıcının arkadaşlarına, katıldığı gruplara ve sahip oldukları arkadaş sayısına kadar her şeyi tek tek inceliyor. Ardından o hesabın sahte olduğunu düşünüyorsa hesap sahibine hesabı doğrulaması için bir link gönderiyor.

Sahte grup hesapları ise çektikleri üyelere ve sahip oldukları yöneticilere göre sistem tarafından detaylı olarak inceleniyor ve yöneticinin profili inceleniyor. Eğer grup sahte takipçilerden oluşuyorsa o da sistem tarafından siliniyor.

Elbette ki tasarlanan bu sistem sadece sahte hesapları belirleyip silmiyor. Aynı zamanda Facebook üzerinde yaşanan taciz, saldırgan veya rahatsız edici paylaşım yapan hesapları belirleyip bu bilgileri polislere aktarıyor.