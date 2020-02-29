Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, elindeki mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan Messenger’da tasarım değişikliklerine gidiyor. Şirket, uygulama içerisinde yer alan Keşfet sekmesini kaldırıyor.

TechCrunch’ta yer alan bir habere göre Facebook, 1 milyardan fazla yüklenme sayısına sahip olan Messenger uygulamasını elden geçirmeyi planlıyor. Facebook’un yeni güncellemeyi kısa bir süre içerisinde yayınlamaya başlaması bekleniyor.

Haberde yer alan bilgiye göre sosyal medya devi, mesajlaşma uygulamasında yer alan Keşfet sekmesini kaldırıyor. Şirket, WeChat tarzı birden çok işlemi bir arada gerçekleştirmektense basitliğe ve hıza odaklanıyor.

Facebook Messenger’da gerçekleşecek olan değişiklikler

Sosyal medya devi tarafından yapılacak olan değişiklikler, kullanıcıları oyun oynamak ve chat bot’lar ile konuşmaktansa arkadaşlarıyla konuşmaya ve içerik görüntülemeye yönlendirecek. Yeni değişikliklerle birlikte Keşfet sekmesi görev dışı bırakılacak ve göreceğimiz sekmeler Sohbet ve Kişiler olacak. Kişiler sekmesiyse iki alt sekme ayrılacak: aktifler ve hikâyeler.

Bir Facebook sözcüsü, yeniden elden geçirilen bu tasarımın kısa bir süre sonra yayınlanmaya başlayacağını ifade etti. Hatta bazı kullanıcıların yeni güncellemeyi almaya başlamış olduğu dahi düşünülüyor. Şirket, Keşfet sekmesini uygulamasından kaldıracağını geçtiğimiz senenin ağustos ayında duyurmuştu.

Messenger’ın içerisinde yer alan chat bot, işletme ve oyunlar gibi özellikler ise gizlenecek. Bu özelliklerin kullanılabilmesi için Messenger uygulaması içerisindeki arama çubuğundan bu servislerin aranması gerekecek. Yapılacak yeni güncellemeyle birlikte Facebook, Messenger uygulamasını da tıpkı WhatsApp gibi mesajlaşma odaklı bir hale getirecek.

Peki, siz Facebook Messenger’a gelecek olan bu yeni özelliklerle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook’un Messenger’ı WhatsApp benzeri bir çizgiye çekmesi doğru bir hamle mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.