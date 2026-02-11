Facebook'a Yeni Yapay Zekâ Özellikleri Geldi: Fotoğrafları Hareketli Hâle Getirebileceksiniz!

Facebook'a çok sayıda yeni yapay zekâ özelliği eklendiği açıklandı. Yakında profil fotoğraflarınıza animasyon ekleyerek hareketli hâle getirebileceksiniz.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren ve hâlâ dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, sürekli yeni özellikler kazanarak kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getiriyordu. Meta tarafından geliştirilen yapay zekâ özellikleri de bunlar arasındaydı.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Meta, Facebook’a birçok yeni yapay zekâ özelliği ekleneceğini açıkladı. Yeni özellikler profil fotoğrafları, fotoğraflar, gönderiler, hikâyeler ve dahasında çalışacak.

Profil fotolarını hareketli hâle getirebileceksiniz

En dikkat çekici özellik şüphesiz profil fotoğraflarıyla alakalı. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, yapay zekâ teknolojilerinin yardımıyla normalde hareketsiz olan bir profil fotoğrafına animasyon ekleyip hareketli yapabilecek. Meta, açıklamasında konfeti, kulaklık, dalga ve kalp gibi önceden ayarlanmış çeşitli animasyonların sunulacağını ve kullanılabileceğini belirtmiş. Bu yıl boyunca daha fazlasının ekleneceğini de sözlerine eklemiş. Muhtemelen yalnızca şirketin belirlediği animasyonlar kullanılabilecek, özel animasyon oluşturulamayacak.

Bunlar dışında yapay zekâ komutları hikâyeler için görsel oluşturma amacıyla kullanılabilecek. Hikâyelere fotoğraf yükledikten veya paylaşmak için bir anıyı görüntüledikten sonra Meta yapay zeka destekli Yeniden Şekillendirme seçeneği görüntüde yapmak istediğiniz değişiklikleri tanımlamak için kullanılabilecekç eta ayrıca farklı stil seçenekleri, ruh halleri, aydınlatma, renkler ve arka planlar içeren ön ayarlar da sunacak.

Son olarak Facebook’taki gönderileri "daha eğlenceli ve etkileyici" hâle getirmek için animasyonlu bir arka plan ekleme seçeneği sunulacağı belirtilmiş. Facebook'ta metin gönderisi oluştururken, gökkuşağı renkli "A" simgesine dokunulduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla sabit ve animasyonlu arka plan göreceksiniz.