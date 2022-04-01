Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'un, yaşanan bir hata sebebiyle zararlı içerikleri kısıtlamak yerine artırdığı ortaya çıktı. Gelen haberlerde bu durumun uzun süredir yaşanıyor olabileceği ifade edildi.

Hepimizin zamanının birçoğunu harcadığı sosyal medya platformları gün geçtikçe daha da popülerleşiyor. Durum böyle olunca bu platformlarda yer alan, dezenformasyon gibi zararlı içerikler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Meta’nın sahip olduğu, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan Facebook da bu platformlar arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Meta’nın, bir diğer popüler sosyal medya platformu TikTok hakkında kötü konuşması için para verdiğinin ortaya çıktığını paylaşmıştık. Şimdi ise Facebook’un ‘yanlışlıkla’ zararlı içerikleri artırdığı ortaya çıktı.

Zararlı içerikler öne çıktı

The Verge tarafından edinilen bilgilere göre Facebook, yanlış bilgi içeren zararlı içeriklerin kullanıcılar tarafından daha fazla görülmesine neden oldu. Açıklamalara göre akışta yaşanan bu sıralama sorunu, platformdaki dezenformasyonların kısıtlanmak yerine ‘yanlışlıkla’ daha da yayılmasına neden olarak zararlı içeriklerin dünya çapında %30 artmasına neden oldu. Açıklamalara göre bu durum Ukrayna’yı işgal eden Rus devlet propagandasını bile içeren gönderilerde bile yaşandı.

İçeriklerin, kullanıcıların akışta gezerken karşısına çıkmasına neden olan bu sorunun 2019’dan beri yaşandığı; ancak geçtiğimiz ekim ayında fark edilmeye başlandığı ifade edildi. Bu da zararlı içeriklerin en az altı aydır sıralamalarda yukarı çıkıyor olabileceğini gösterdi.

Meta sözcüsü Joe Osborne da The Verge’e verdiği demeçte, “Bir yazılım hatası olan bu sorunun kökenini inceledik ve gerekli düzeltmeleri yaptık” ifadelerini kullanarak hatanın uzun vadeli bir etkisinin olmadığını savundu. Ayrıca bu durum, uzun zamandır içeriklerini nasıl yönettiği konusunda daha açık olması önerilen; ancak bunu gerçekleştirmeyen Facebook’un birçok insana zarar verebilecek sorunlar yaşıyor olabileceğini de ortaya çıkardı.