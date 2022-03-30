ABD’li teknoloji devi Meta’nın TikTok’u kötülemeleri için siyasetçilere el altından para verdiği ortaya çıktı. Meta’nın bir danışmanlık ajansı aracılığı ile siyasetçileri ‘etkilediği’ hakkında resmi yazışmalar ortaya çıktı.

Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, pek çok kişinin severek kullandığı bir uygulama. Tabii ki her sosyal medya platformu gibi TikTok’u da sevmeyen hatta nefret eden pek çok insan mevcut.

Bir süredir ABD’li siyasilerin eleştiri oklarının hedefi olan TikTok, ABD pazarından az da olsa kullanıcı kaybetmişti. Fakat siyasilerin neden sadece TikTok’u hedef aldıkları çok geçmeden anlaşıldı.

Meta, siyasilere el altından ödeme yapıyor

Bugün Washington Post gazetesi tarafından yayınlanan haberde, Facebook’un sahibi olan Meta’nın cumhuriyetçi bir danışmanlık ajansı olan Targeted Victory’e kelimenin tam anlamıyla el altından para vererek cumhuriyetçi siyasilerin TikTok’u kötülemesini ve eleştirmesini istediği ortaya çıktı. Meta yetkililerinin bu ajansa gönderdiği e-postaları ele geçiren Washington Post, Meta’nın “TikTok Amerikan halkına zararlıdır” fikrini dayatmaya çalıştığını belirtti.

Ele geçirilen bazı e-postalarda ise “TikTok kullanmak yerine yerli uygulamanız olan Facebook’u kullanın” gibi reklam cümlelerinin siyasilere söylettirilmek istenildiği açıklandı. Targeted Victory ise bu “Anti-TikTok” kampanyası hakkında herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Meta’nın karalama kampanyasına kimse şaşırmadı

Ortaya çıkan bu bilgilerin ardından hiç kimse Meta’nın bu karalama kampanyasını düzenlemesine şaşırmadı. Zaten olaylı bir geçmişi olan Facebook şirketinin (şimdiki adıyla Meta) TikTok’tan âdeta nefret ettiği herkes tarafından biliniyordu. Meta hakkında bazı belgeleri ortaya çıkaran Frances Haugen’in söylediği göre Meta, gençlerin Instagram’a göre TikTok’ta 3 kat daha fazla zaman geçirdiğini biliyordu.

Durum böyle olunca pek çok basın kuruluşu ve sosyal medya uzmanı Meta’nın “TikTok’u bitirmek” için bu tarz bir kampanya düzenlemesine ve siyasilere el altından ödeme yapmasına şaşırmadığını açıkladı.

Washignton Post gazetesine konuşan Meta basın sözcüsü Andy Stone ise, başarılı bir şekilde büyüyen her platformun sıkıca denetlenmesi ve insanlara zarar vermeyecek yapıda olması gerektiğini söyleyerek Meta’nın bu karalama kampanyasını bir nevi kabul etmiş oldu.