Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Yalan Haber Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yalan haber ve yanıltıcı içeriklere karşı alınması gereken tavra ve alınan önemlere dair açıklamalarda bulundu. Altun, atılacak adımların birinci hedefinin hakikati güçlendirmek olduğuna parmak bastı.

Daha önce sosyal medya üzerinden paylaşılan gönderilerin kontrol ve yaptırıma tâbi tutulacağına dair birçok açıklama yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya yasasının geleceği ve neleri değiştireceğine dair birçok sinyal verdi. Bu konudaki en son gelişme ise yalan haberler ile ilgili gelen bir açıklama oldu.

İstanbul'da yedincisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'ne onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘yalan haber’ ve yanlış bilgi içeren her türlü içeriğe karşı temkinli olunması gerektiğini ifade etti. “Organize yalana karşı ancak örgütlü ve koordineli şekilde mücadele edebiliriz" ifadelerini kullanan Altun, hakikatten yana olmanın ve farkındalığı artırmanın herkesin görevi olduğundan bahsetti.

"Hakikati güçlendireceğiz"

Katıldığı programda iletişim kanallarına ve araçlarına getirilen çeşitlendirme ve güçlendirmelerden bahseden Fahrettin Altun, yeni iletişim politikasının iyiliğe neden ve kötülüğe engel olmasının amaç olarak belirlendiğinden bahsetti. "Bu tuzakların en tehlikelisi 'hakikat ötesi' olarak adlandırılan durumun, yani hakikatin önemsizleşmesinin bize yeni normal olarak sunulmasıdır." ifadeleriyle yanlış bilgiye karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Altun, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Toplumların ortak çabasıyla oluşturulan iletişim kanallarını yalandan, iftiradan, karalamalardan ve komplo teorilerinden korumak hepimizin ortak görevidir. Bu tip eylemlerin toplumun farklı katmanları arasındaki fay hatlarını harekete geçirici, ekonomileri istikrarsızlaştırıcı, toplum ile devlet arasında güven bunalımı oluşturucu, demokratik kurum ve kuruluşlara güveni azaltıcı etkisini son yıllarda farklı ülkeler yaşadı. Son zamanlarda özellikle sosyal medya marifetiyle büyüyen bu dalgaya karşı en büyük silahımız elbette hakikattir. Hakikat kalesi, medya operasyonlarına ve algı oyunlarına karşı en büyük sigortamızdır. Hakikat ötesinin enstrümanlarının toplumlarımızın üzerine boca etmeye çalıştığı karamsarlık ve güvensizlik hissinden ve organize kötülükten yine hakikate sahip çıkarak el birliğiyle korunacağız.

Yalan habere karşı iradeli bir şekilde gerekli tepkinin koyulduğunu ve hakikati güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını açıklayan İletişim Başkanı, şu ifadeleri açıklamalarına ekledi: Sosyal medya merkezli siber dezenformasyonla mücadelenin yol ve yöntemlerini inşa etmek, iletişimciler için bugün olduğu gibi gelecekte de en hayati konuların başında yer alacak. Yalan haber ve sahte içeriğin bir çeşit 'dijital kitle imha silahı' olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Organize yalana karşı ancak örgütlü ve koordineli şekilde mücadele edebiliriz.