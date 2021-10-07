Amerika’da yapılan yeni bir Piper Sandler anketiyle gençlerin en çok kullandığı ve sevdiği sosyal medya platformları belli oldu. Ankete göre gençler en çok İnstagram'ı en az ise Facebook'u kullanıyor.

Amerika'da Piper Sandler tarafından iki yılda bir düzenlenen 'Taking Stock With Teens' adlı anket yayınlandı. 10.000 ABD’li gencin katıldığı ankette gençlere çok çeşitli birçok soru soruldu. Gençler arasında en yaygın kullanılan ve sevilen sosyal medya platformları belli oldu.

Ankete göre gençler Instagram'ı diğer tüm sosyal medya platformlarından daha çok Facebook'u ise en az tercih ediyor.

Instagram Daha Yaygın Kullanılıyor ama Snapchat Daha Çok Seviliyor

Ankete göre gençlerin en yaygın kullandığı uygulamanın %81 oranla Instagram olduğu ortaya çıktı. En çok tercih edilen diğer uygulamaların ise %77 oranla Snapchat ve %73 oranla TikTok olduğu belirlendi. Ankete katılan gençlerden yalnızca %27'si Facebook'u kullanıyor. Facebook, 2012’de Instagram’ı 1 milyar dolara satın almıştı. Bu o dönemde Facebook’un rekabeti engellemek için yaptığı bir hamle olarak değerlendirilmişti. Bugün yapılan araştırmalarla da Facebook’un sebebi ne olursa olsun doğru bir hamle yaptığını gösteriyor. Günümüzde Facebook daha çok orta yaş üstü insanlara hitap eden bir platform haline geldi.

Bir uygulamanın çok kullanılması, en çok sevildiği anlamına gelmiyor tabii ki. Anketle Snapchat'in %35 ile en çok sevilen, Facebook %2 ile en az sevilen uygulama olduğu belli oldu. Ankete katılanların diğer favori uygulamaları ise %30 ile TikTok, %22 ile Instagram oldu. Instagram da günümüzde ne kadar popüler olsa da günden güne Facebook ile benzer kaderi paylaşacak gibi görünüyor. Diğer uygulamaların özelliklerini taklit etmesi ve gençler üzerindeki olumsuz etkileriyle oldukça tepki alıyor. Şu an en yaygın kullanılsa da, en sevilen uygulama olmaması popülerliğinin git gide azaldığının göstergesi sayılabilir.