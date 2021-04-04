Fahrettin Koca: Aşı, Maske ve Mesafeden Daha Fazla Korur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 virüsüne karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayılarını içeren haritayı geçtiğimiz gün paylaşmıştı. 27 Mart – 2 Nisan 2021 tarihleri arasını kapsayan haritada, ülkemizin 81 ilinde de geçen haftaya kıyasla vaka sayılarında artış görüldüğü gözlemlenmişti.

Gün içerisinde Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, COVID-19'a karşı aşının maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."

Vaka sayıları artmaya devam ediyor:

3 Nisan 2021 tarihli Türkiye COVID-19 tablosuna göre geçtiğimiz gün ülkemizde 44 bin 756 yeni vaka ve 1.483 yeni hasta tespit edildi. İyileşen sayısı 23 bin 214 olarak açıklanırken 186 kişi ise virüse bağlı sebeplerle hayatını kaybetti.

Genel tabloya baktığımızda ülkemizde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye ulaştı. Bu vakalardan 32 bin 78'i hayatını kaybederken, 3 milyon 82 bin 676 kişi ise virüsü yenip sağlığına geri kavuştu. Ülkemizde şu anda 2 bin 231 ağır hasta bulunuyor.