Ülke Genelinde Koronavirüs Vakaları Artmaya Devam Ediyor

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Ülke Genelinde Koronavirüs Vakaları Hız Kesmeden Artmaya Devam Ediyor

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Türkiye'de geçtiğimiz haftanın illere göre vaka sayısı tablosu açıklandı. Tabloda geçtiğimiz ay hiçbir ilde 100 bin kişide görülen vaka sayısında düşüş yaşanmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığı son birkaç haftadır düzenli olarak haftalık risk haritasını açıklıyor. Bu haritanın belirlenmesinde kıstas olarak her 100 bin kişide kaç Covid-19 vakası görüldüğü etkili oluyor. Haritadaki sayılar ise her hafta yükseliyor.

Bakanlık son olarak 27 Mart - 2 Nisan döneminde görülen koronavirüs vakalarına dair açıklama yaptı. Ülkemizin 81 ilinde de görülen vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya kıyasla artış gösterdi. En çok artış yaşanan iller ise Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Rize oldu.

Tüm illerde vaka sayıları artıyor

vaka haritası

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller sırasıyla 220,05 artış yaşanan Kırklareli, 197,96 artış yaşanan Çanakkale, 189,83 artış yaşanan İstanbul, 163,38 artış yaşanan Yalova ve 154,78 artış yaşanan Rize oldu. 

Böylece son iki haftada vaka sayılarının en çok arttığı ilk üç il arasındaki sıralama değişmiş olsa da şehirler değişmemiş oldu. Geçen haftaya göre İstanbul ve Kırklareli illerinin sıralamada yer değiştirmiş olduğu göze çarptı. 
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Vaka sayılarının en az arttığı iller Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur ve Bitlis oldu. Bu illerde 100 bin kişide vaka sayısı artışı sırasıyla 1,07, 5,54, 9,86, 10,11 ve 10,25 oldu. Şırnak haritadaki tek mavi il olmaya devam ediyor.

Üç büyük il de kırmızı

pandemi
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2 Nisan'da Türkiye'nin bütün şehirlerinde her 100 bin kişide görülen vaka sayıları da açıklanmış oldu. İstanbul'da bu rakam 591,45 olurken, başkent Ankara'da ise 272,79 oldu. İzmir ise üç büyük şehir arasındaki en düşük sayı olan 218,88 vakaya sahip.

Tabloda öne çıkan bir başka nokta ise artış hızındaki değişim oldu. Vaka sayılarının az arttığı illerin sayısı düşerken, çok arttığı illerin sayısında ise yükseliş gözlemlendi. Bu sayılar azalmadan pandemi ne yazık ki bitmeyecek.

Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/turkiye-genelinde-bu-hafta-da-100-binde-kovid-19-vaka-sayisi-azalan-il-bulunmuyor/2197787#
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