Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Açıklamada Omicron varyantı ve aşı çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı.

Her çarşamba günü olduğu gibi bugün de Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Özellikle son bir haftadır vaka sayılarında yaşanan aşırı hızlı artış ve omicron varyantının hızla yayılması sonrası gözler toplantı sonrası açıklama yapacak olan Fahrettin Koca'ya çevrilmişti.

Fahrettin Koca, uzun zamandır Twitter üzerinden yaptığı açıklamaların aksine bu toplantı sonrası kameralar karşısına geçti ve bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Koca dikkat çeken bazı ifadeler kullandı.

Omicron, ülkemizde de baskın varyant haline geldi:

Koca'nın açıklamasında dikkat çeken ifadelerden biri Omicron'un artık ülkemizde de baskın varyant olduğu açıklamasının gelmiş olması oldu. Koca, Omicron vaka sayılarındaki artışın hastanelere %10'luk bir ekstra doluluk olarak döndüğünü ifade etti. Koca, vaka sayılarının bir önceki aya kıyasla dört kat arttığını da belirtti.

Bu açıklamaların ardından Koca, salgının daha önceki dönemlerinde daha düşük vaka sayısı ile hastanelerde daha düşük doluluk oranları olduğunu söylerken, Omicron ile salgının tehlikesinin azalacağını düşündüğünü belirtti.

Toplantıda bir de oldukça dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre artık aşısını ve hatırlatma dozunu yaptırmış olan temaslılar, karantinaya alınmayacak. Koca, durumu açıklamasında ''Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır'' ifadeleriyle özetledi.