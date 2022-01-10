Pfizer CEO'su Albert Bourla, son derece bulaşıcı Omicron varyantına karşı bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. Aşının ne zaman kullanıma sunulacağı da açıklandı.

Pfizer CEO’su Bourla, CNBC kanalında yayınlanan bir sağlık konferansı öncesi yaptığı açıklamalarda Omicron varyantı için geliştirilen yeni aşı hakkında konuştu. "Dördüncü dozun gerekli olup olmadığını henüz bilmiyorum, test edilmesi gerekiyor" şeklinde konuşan CEO, aşının ne zaman karşımıza geleceğini de açıkladı.

Yeni aşının Mart ayında geleceğini söyleyen Burla’nın konu hakkındaki açıklamaları, son dönemde bazı ülkelerin Omicron varyantı sebebiyle ikinci güçlendirici aşıyı değerlendirdikleri bir döneme denk geldi. Bildiğiniz gibi İsrail, Omicron varyantı sebebiyle 4. aşıyı onaylayan ilk ülke olmuştu. Ayrıca yeni ve bulaşıcı bu varyant sonrası pek çok ülkede kısıtlamalar da geri döndü.

Moderna CEO’su ise 4. aşıya hâlâ ihtiyaç olabileceğini söylemişti

Moderna’nın CEO’su Stephen Bancel, yaptığı açıklamada şu anki güçlendirici aşıların 2022’nin son çeyreğinde azalacağını ve yetersiz kalacağını belirtmişti. Bu sebeple 4. dozun gerekli olduğunu duyuran Moderna CEO’su daha önce de Omicron için bir hatırlatma aşısı geliştirdiklerini söylemişti.

Pfizer CEO’su Burla, Pfizer’ın yeni Covid-19 aşılarında mRNA teknolojisini kullanacağını belirten üç yeni anlaşmayı duyurmuştu. Pfizer’ın anlaşmalarından biri 1.35 milyar dolarlık bir anlaşma ve genetik mühendislik içeren terapiler içeriyor.

Sonuç olarak anladığımız kadarıyla Pfizer CEO’su Burla, geliştirdikleri yeni Omicron varyantı aşısıyla 4. bir doza gerek olmayabileceğini ve bu işi kökünden çözebileceklerini öngörüyor. Moderna CEO’su ise 4. aşının hâlâ gerektiğini ve geliştirilene kadar hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini düşünüyor.