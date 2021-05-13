Twitter hesabı üzerinden Ramazan Bayramı için bir video mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin ilk gününden bu yana aktif olarak kullandığı Twitter hesabından yani bir video paylaştı. Söz konusu video aracılığı ile takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Koca, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bahsetmiş olduğu "normalleşme" süreci ile ilgili de konuştu.

"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." diyen Bakan Koca'nın paylaşmış olduğu videodaki açıklamaları ise şu şekilde:

"Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız"

"Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda, kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.

Bayram geldi. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları.

Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram.

İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum.

Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."