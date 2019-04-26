Failure Nights İstanbul, 29 Nisan'da İstanbul'da

“5 Mühendis 5 Trajikomik Batış Hikayesi" mottosuyla düzenlenen Failure Nights İstanbul geçtiğimiz iki sene içerisinde Marmara Üniversitesi ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde, toplamda 6 iş batırmış girişimci mühendis, 2 sosyal konuk, ve 300'den fazla meraklı katılımcı kitlesini ağırladı.

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Failure Nights İstanbul, 29 Nisan 2019 saat 18.00’da İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde düzenlenecektir Kâr amacı gütmeyen bu etkinlik herkese açık ve ücretsiz olacaktır.

Etkinlikte iş batırmış girişimci mühendislerin projelerini, neleri yanlış yaptıklarını, bu yanlışların gelecek yaşamlarında ne gibi bir etkisi oldu ve şimdi olsa neyi farklı yaparlardı gibi sorulara cevap niteliğinde batış hikayeleri katılımcılara aktarılacak.

Konuşmacılar:

Ahmet Sabit Bulut - Bulut Makina – Yönetim Kurulu Başkanı

Ersin Pamuksüzer - The Life Co - Kurucu - Turkcell - Kurucu Ortak

Ozan Uysal - Appcent - Kurucu

Şaban Dalaman - İstanbul Şehir Üniversitesi - Öğretim Üyesi

Canan Döşlü -Inveon - Proses Uzmanı

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi ve ücretsiz biletler için failureistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.