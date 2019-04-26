Failure Nights İstanbul, 29 Nisan'da İstanbul'da

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Failure Nights İstanbul, 29 Nisan 2019 saat 18.00’da İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde düzenlenecektir Kâr amacı gütmeyen bu etkinlik herkese açık ve ücretsiz olacaktır.
Etkinlikte iş batırmış girişimci mühendislerin projelerini, neleri yanlış yaptıklarını, bu yanlışların gelecek yaşamlarında ne gibi bir etkisi oldu ve şimdi olsa neyi farklı yaparlardı gibi sorulara cevap niteliğinde batış hikayeleri katılımcılara aktarılacak.
Konuşmacılar:
- Ahmet Sabit Bulut - Bulut Makina – Yönetim Kurulu Başkanı
- Ersin Pamuksüzer - The Life Co - Kurucu - Turkcell - Kurucu Ortak
- Ozan Uysal - Appcent - Kurucu
- Şaban Dalaman - İstanbul Şehir Üniversitesi - Öğretim Üyesi
- Canan Döşlü -Inveon - Proses Uzmanı
Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi ve ücretsiz biletler için failureistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.